Đây là thông tin rất không vui với đại bộ phận người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, nhất là khi mới tuần trước, họ vẫn được theo dõi đầy đủ các trận bán kết lượt đi của hai giải đấu này trên sóng truyền hình quốc gia.

Theo lý giải của VTVcab, nguyên nhân dẫn tới việc họ buộc phải ngừng phát sóng, là do vấn đề vi phạm bản quyền đang xảy ra rất nghiêm trọng trên lãnh thổ Việt Nam.

Bản quyền truyền hình Champions League và Europa League đã bị nhiều tổ chức, cá nhân đánh cắp trắng trợn và phát sóng tràn lan. Nhà cung cấp bản quyền giải đấu là KJ Investment Group Inc (Hàn Quốc) khi biết điều này đã ngừng cung cấp tín hiệu.

Trận lượt về bán kết Champions League giữa Juventus và Monaco sẽ không có trên các kênh sóng của VTV đêm nay

Đây không phải lần đầu tiên VTVcab bị đối tác ngừng cung cấp tín hiệu đúng luật. Trước đó, ngày 10-3-2016, KJ cũng đột ngột ngừng chia sẻ sóng sạch Champions League mùa giải đang vào giai đoạn nóng bỏng nhất.

Trong thông báo của mình, VTVcab cho biết: “Vào ngày 27-8-2015, VTVcab đã công bố bản quyền phát sóng các giải bóng đá UEFA Champions League (UCL) và UEFA Europa League (UEL) trong 3 mùa giải 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng và có ý nghĩa quan trọng, bởi thông qua dịch vụ của VTVcab và VTV3HD, khán giả VN có thể được thưởng thức trọn vẹn các giải bóng đá đỉnh cao này một cách hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực hợp tác và đảm bảo vấn đề bản quyền xuyên suốt các mùa giải, đến nay một lần nữa VTVcab buộc phải ngừng phát sóng các giải UCL và UEL trên dịch vụ truyền hình của VTVcab và VTV tại Việt Nam… Xảy ra sự việc đáng tiếc lần này, VTVcab có trách nhiệm phải gửi đến những khán giả truyền hình, những khách hàng sử dụng dịch vụ của VTVcab, những người hâm mộ bóng đá lời xin lỗi chân thành nhất”.

Thay cho lời kết, VTVcab một lần nữa lên án chuyện vi phạm bản quyền truyền hình đang tồn tại ngang nhiên ở Việt Nam: "VTVcab cũng đã kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông, C50 - Bộ Công an, Cục An ninh Thông tin Truyền thông - Bộ Công An, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi kiện các trang web cố tình vi phạm bản quyền. VTVcab đã rất nỗ lực, bằng mọi biện pháp, mọi cách thức nhằm bảo vệ bản quyền các chương trình truyền hình để tiếp tục phát sóng các giải này phục vụ khán giả, người hâm mộ. Thế nhưng, tình trạng xâm phạm bản quyền chương trình phát sóng hai giải đấu vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức, bất chấp cảnh báo từ VTVcab, đơn vị cung cấp bản quyền và các cơ quan chức năng. Thậm chí, các đơn vị này còn sử dụng nhiều cách thức tinh vi nhằm chống đối lại các biện pháp bảo vệ của VTVcab".

VietBao.vn