Tuy nhiên, theo tính toán của giới chuyên môn thì điều này gần như là không thể.

Sau thời của Lê Văn Duẩn, Đỗ Tuấn Anh thì Nguyễn Thành Tâm là tay đua có nước rút tốt nhất làng xe đạp Việt Nam hiện nay. Thế nhưng rất khó để Tâm giật lại áo xanh từ Lê Nguyệt Minh vì những lý do sau: Thứ nhất, Tâm phải cùng các đồng đội tận sức để bảo vệ ngôi nhất đồng đội mà BVTV An Giang đang nắm giữ. Nếu HLV Nguyễn Thành Liêm mạo hiểm tập trung cho Tâm đánh áo xanh thì khả năng An Giang “mất cả chì lẫn chài” rất lớn khi người hàng xóm Dược Domesco Đồng Tháp hăm he “đánh úp” giành chức vô địch đồng đội. Thứ hai, với chiến thuật “thả” các VĐV không tranh chấp chung cuộc đi tốp đầu, HLV Đỗ Thành Đạt vừa giảm thiểu khả năng Tâm sẽ thu ngắn điểm số với Nguyệt Minh vừa an toàn luôn cho cả danh hiệu áo vàng mà tay đua người Hóc Môn đang nắm giữ.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng chặng 5 nhưng cơ hội tranh giải áo xanh gần như là không thể. Ảnh: PHẠM HUY

Khoảng cách điểm áo xanh hiện giờ giữa Nguyệt Minh và Thành Tâm là 18 điểm, cho dù có rút thua Tâm nhưng chỉ cần xếp trên Huỳnh Thanh Tùng (kém 5 điểm và kém Minh về nước rút) tại mức đến thì Lê Nguyệt Minh gần như chắc chắn bỏ túi cú đúp danh hiệu.

Sáng 13-1, các tay đua tranh tài chặng 6 từ Đồng Xoài đi Tây Ninh, lộ trình dự kiến 155 km. Và với chiến thuật không có nhiều thay đổi, chặng 6 tiếp tục là cơ hội để các tay đua vô danh lên tiếng.

