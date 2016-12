Sau khi cùng Than Quảng Ninh kết thúc hành trình tại BTV Cup 2016 hồi đầu tháng 12 vừa qua, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã có mặt ở Đức để thử việc trong màu áo CLB Fortuna Dussendorf – đội đang thi đấu ở giải hạng 2 của Đức.

Nghiêm Xuân Tú khẳng định đủ sức để thi đấu ở nước ngoài

Tuy nhiên, trước khi kết thúc đợt thử việc của mình, Nghiêm Xuân Tú đã chia tay đội bóng của Đức để trở về khoác áo CLB Than Quảng Ninh và tiến hành gia hạn hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng đất Mỏ. Trao đổi với báo chí mới đây, Xuân Tú cho biết: “Những kỷ niệm tại Đức vẫn còn "sống" trong suy nghĩ của mình. Tôi sang thử việc khoảng hơn 1 tuần tại CLB hạng hai của Đức - Fortuna Dussendorf. Thời gian thử việc tại đây diễn ra thuận lợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được lãnh đạo đội bóng quan tâm, dành những lời khen cho mình. Tuy nhiên, khi đang thử việc thì CLB bước vào kỳ nghỉ Đông nên tôi quay trở về Việt Nam”.

Chia sẻ về quãng thời gian thử việc tại CLB Fortuna Dussendorf, Nghiêm Xuân Tú cho biết đại diện của Đức dành cho mình những đánh giá rất cao. Mặc dù vậy, do không muốn “thất nghiệp” nếu không được CLB Fortuna Dussendorf ký hợp đồng khiến tiền vệ này phải chia tay giấc mơ chuyển ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm này: “Họ dành những lời đánh giá tốt về tôi và điều đó khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, sau khi biết CLB bước vào kỳ nghỉ Đông, trong khi V.League 2017 sắp diễn ra nên tôi đã nói với họ rằng sẽ hẹn làm việc sang đợt khác”.

“Tôi trở về Việt Nam bởi lẽ, nếu Fortuna Dussendorf không ký hợp đồng thì tôi sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp bởi thời hạn đăng ký dự V.League sắp hết. Thực sự, tôi cũng phải đắn đo rất nhiều trong việc đưa ra quyết định cuối cùng là trở về tiếp tục khoác áo Than Quảng Ninh Khi trở về Việt Nam, tôi đã gia hạn hợp đồng 3 năm với đội bóng đất Mỏ”, Nghiêm Xuân Tú cho biết thêm.

Trong cuộc trao đổi của mình, Xuân Tú cũng cho biết nếu tiếp tục có cơ hội thì anh vẫn muốn chuyển ra nước ngoài thi đấu trong tương lai: “Trước mắt là tôi về thi đấu cho Than Quảng Ninh, nhưng trong tương lai nếu có cơ hội thì tôi vẫn sẽ nuôi hi vọng được thi đấu cho CLB nước ngoài. Trước khi sang Đức thử việc, tôi đã nghĩ trình độ cầu thủ tại đây rất cao và mình khó theo kịp. Tuy nhiên, quãng thời gian hơn 1 tuần tập luyện tại đây thì tôi cảm thấy mình có thể hòa nhập tốt nên trong tương lai, nếu may mắn đến, tôi sẽ trở lại”.

Đức Anh / TTVN

VietBao.vn