Chìa khóa của ông Nishino và bản lĩnh đồng nghiệp Park Hang-seo Tân HLV đội tuyển Thái Lan tiết lộ ông cần sự chung tay của mọi giới hỗ trợ củng cố đội hình và chiến thuật cho các học trò với mục tiêu đi sâu hơn vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ông thầy người Nhật ban đầu bật mí chìa khóa chiến thắng của tuyển Thái là ba cầu thủ rất quan trọng đang chơi bóng ở Nhật bao gồm Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) và Thitipan Puangjan (Oita Trinita). Bộ ba cầu thủ Thái Lan đều chơi tại giải J-League cao nhất của bóng đá Nhật Bản sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển ở mọi đấu trường lớn. HLV Park Hang-seo không may mắn như ông Nishino với hai cầu thủ Công Phượng và Xuân Trường vừa không thành công ở Hàn, Thái, trừ mỗi thủ môn Văn Lâm đang ổn định ở Muangthong. Cuộc phiêu lưu tiếp theo của Công Phượng chưa nói trước điều gì. Ông Park gần như chỉ dựa vào lực lượng chơi bóng trong nước nhưng ai cũng thừa nhận thầy Hàn có biệt tài giúp cầu thủ thường đá hơn sức mình. Kinh nghiệm và bản lĩnh của ông cùng với sự may mắn sở hữu lứa cầu thủ giỏi lẫn may mắn trong mỗi trận đấu có thể giúp tuyển VN vượt qua nghịch cảnh.