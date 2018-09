Trong đêm gala trao giải của FIFA, danh hiệu thủ môn hay nhất đã thuộc về Thibaut Courois, tân binh của Real Madrid và cũng là chủ nhân "Găng tay vàng" tại World Cup 2018.

Đáng chú ý, dù được đánh giá là thủ thành hay nhất năm 2018, người gác đền của đội tuyển Bỉ lại không có tên trong đội hình tiêu biểu FIFPro của FIFA. Đây là một trong những thắc mắc của người hâm mộ sau khi kết quả của các danh hiệu được nêu tên.

Courtois nhận giải thủ môn hay nhất năm 2018 của FIFA. Ảnh: Getty.

Đầu tiên, danh hiệu "Thủ môn hay nhất" và "Đội hình tiêu biểu FIFPro" là hai cơ cấu giải thưởng riêng biệt. Nếu để ý, danh sách 3 ứng viên rút gọn của FIFA cho hạng mục tôn vinh người gác đền gồm có: Thibaut Courtois (Bỉ), Kasper Schemeichel (Đan Mạch) và Hugo Lloris (Pháp), đều là những thủ môn có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.

Hội đồng bình chọn cho giải thưởng này bao gồm những người gác đền huyền thoại của làng bóng đá thế giới với những cái tên: Vitor Baia, Gordon Banks, Jorge Campos, Rinat Dasaev, René Higuita, Peter Schmeichel, Mark Schwarzer cùng với 3 chân sút vĩ đại là Alessandro Altobelli, Diego Forlan và Frederic Kanoute để có những cái nhìn khái quát hơn về chất lượng của một thủ môn.

Ngược lại, các đề cử trong "Đội hình tiêu biểu FIFPro" lại tôn vinh những cá nhân có phong độ ổn định trong suốt cả mùa giải thi đấu cùng CLB. 5 ứng viên của vị trí thủ môn trong đội hình FIFPro này bao gồm: Gianluigi Buffon (Italy), Thibaut Courtois (Bỉ), David de Gea (Tây Ban Nha), Keylor Navas (Costa Rica) và Marc-Andre ter Stegen (Đức).

Những ứng viên này nằm trong danh sách 44 cầu thủ được FIFA đề cử, chia làm 4 đội hình. Courtois nằm ở đội hình 2 cùng với sự xuất hiện của Dani Carvajal, Thiago Silva, Samuel Umtiti, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Paul Pogba, Harry Kane, Neymar và Mohamed Salah.

Là người có đến 27 tình huống cản phá sau 7 trận ra sân, đạt tỷ lệ cản phá 81,8%, Courtois đã vượt qua nhà vô địch Lloris để đoạt giải thưởng "Găng tay vàng" của giải đấu. Việc có màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu cấp độ cao nhất do FIFA tổ chức dĩ nhiên là lợi thế lớn giúp Courtois chiến thắng luôn cả danh hiệu "Thủ môn hay nhất" năm 2018.

Nếu so sánh với 3 ứng viên của "Thủ môn hay nhất", ngoại trừ Courtois có tên ở cả hai đề cử, có thể nhận thấy rằng 4 ứng viên còn lại ở hạng mục này đều là những người gác đền thi đấu nổi bật trong màu áo các CLB hàng đầu châu Âu: Juventus/PSG, Manchester United, Real Madrid và Barcelona nhưng lại không được thi đấu hoặc thi đấu không nổi bật tại World Cup vừa qua.

Với 18 trận giữ sạch lưới và đoạt danh hiệu "Găng tay vàng" tại Ngoại hạng Anh, De Gea đã xuất sắc vượt qua những ứng viên còn lại để xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Đội hình tiêu biểu FIFPro năm 2018 được FIFA công bố. Ảnh: Sky Sports.

Tuy nhiên, chính việc thủ môn hay nhất của FIFA lại không xuất hiện trong đội hình tiêu biểu đã dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Chỉ trừ một tháng thi đấu nổi bật cho đội tuyển Bỉ tại World Cup, còn lại mùa giải 2017/18 là nỗi thất vọng của Courtois khi khoác áo Chelsea.

Đội bóng thành London rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, trong khi màn trình diễn của Courtois cũng kém xa so với người đồng nghiệp đang thi đấu cho MU. Trong cả mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua, Courtois chỉ có tổng cộng 76 pha cứu thua (kém con số 115 của De Gea), tỷ lệ cứu thua và số trận giữ sạch lưới đều thất thế trước thủ thành người Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, sau khi Courtois lên bục nhận giải thưởng danh giá của FIFA, đã không ít người nhớ đến trận đấu lượt về ở vòng 1/8 Champions League năm ngoái, khi thủ thành của Chelsea ngày đó có tới hai lần bị Lionel Messi xâu kim và trở thành trò chế giễu của cộng đồng mạng.

Tại giải FIFA The Best, cơ cấu bình chọn được chia ra cho 4 nhóm đối tượng: 25% số phiếu đến từ người hâm mộ, 25% khác đến từ các thành viên của truyền thông thế giới, 25% do các HLV ở mỗi đội tuyển quốc gia bình chọn và 25% còn lại thuộc về quyền của đội trưởng ở mỗi đội tuyển quốc gia.

