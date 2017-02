Tình huống “dở khóc dở cười” khi tiền đạo đội chủ nhà thực hiện quả phạt 11m, thủ môn của CLB Long An chờ khi đối phương sút bóng đã quay lưng lại, để bóng từ từ lăn vào lưới. Không thể tin nổi, ở V.League và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại có hành động bi hài đến thế.

Diễn biến của màn hài kịch khiến hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp trên sân cũng như theo dõi qua màn ảnh nhỏ không khỏi bị sốc.

Liên quan đến sự cố của trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định phạt CLB Long An 100 triệu đồng; cấm thi đấu 2 năm đối với các cầu thủ Quang Thanh, Minh Nhựt; cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá 3 năm đối với ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB Long An và HLV Ngô Quang Sang. Có thể nói, hành động đáng xấu hổ của Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đội Long An đã làm xấu đi hình ảnh của V.League cũng như của bóng đá Việt Nam.

Hành động phi thể thao trên sân cỏ có nhiều nguyên nhân, từ cách điều khiển trận đấu của trọng tài, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cầu thủ, sự tiếp tay của các đội bóng... Từ nhiều mùa giải trước, người ta đã nói nhiều tới việc ban tổ chức luôn xử các biểu hiện tiêu cực theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”, không tới nơi tới chốn, đã làm các "con bệnh" lờn thuốc.

Lâu nay, mỗi khi xảy ra các biểu hiện tiêu cực sân cỏ, các quan chức, lãnh đạo, cầu thủ các đội bóng thường đổ lỗi cho ban tổ chức hoặc trọng tài. Thực tế cho thấy, việc đội ngũ “cầm cân nảy mực” bị quy trách nhiệm, ở chừng mực nào đó không sai. Bởi không ít trường hợp, do không kiểm soát nổi trận đấu, hay những biểu hiện tiêu cực ở các ông “vua sân cỏ” (nhận tiền bồi dưỡng của các đội bóng) khiến họ điều khiển trận đấu không còn công tâm, để xảy ra những lỗi nghiêm trọng, đưa ra các quyết định làm thay đổi kết quả. Không ít trọng tài có hành động đe dọa, hoặc lời nói khiếm nhã, lạm quyền, khiến các cầu thủ ức chế.

Cũng có ý kiến, hành vi tiêu cực trong bóng đá, nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự dung túng, thiếu nghiêm minh của những người có trách nhiệm của VFF, lãnh đạo các đội bóng... Bởi nếu các cầu thủ được giáo dục tư tưởng, đạo đức một cách kỹ càng, án kỷ luật được đưa ra một cách nghiêm minh... , chắc chắn sẽ không xảy ra những hành động phi thể thao trên sân cỏ.

Với người hâm mộ, chắc chắn họ sẽ không khỏi thất vọng về tương lai bóng đá nước nhà. Hàng loạt vụ bê bối trên sân cỏ, đã cho thấy bóng đá nước nhà còn rất nhiều việc phải làm.

TTXVN

VietBao.vn