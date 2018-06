Đại diện Ban tổ chức trao đổi thông tin về Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội.

Quy mô, chuyên nghiệp

Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội sẽ được Đại sứ quán Đan Mạch, UBND TP Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội đồng hành cùng Công ty liên doanh Đan Mạch - Việt Nam (Topas) tổ chức vào ngày 14-4-2019 tại Hà Nội. Sự kiện tầm cỡ này dự kiến thu hút sự tham gia của hàng nghìn vận động viên (VĐV) marathon thuộc hơn 50 quốc gia trên thế giới, thi đấu các nội dung marathon 42km, các cự ly ngắn 10km, 21km trên đường chạy đi qua nhiều địa điểm đẹp và nổi tiếng của Hà Nội như khu phố cổ, Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây... Trao đổi với báo giới ngày 14-6 về giải đấu này, ông David Lloyd, Giám đốc Thể thao của Topas - đơn vị tổ chức chính của sự kiện chia sẻ: "Topas đã từng tổ chức thành công nhiều giải chạy lớn tại Việt Nam, điển hình như Giải chạy vượt núi tại Sa Pa, Giải chạy băng rừng Việt Nam, Giải đạp xe vượt núi Việt Nam... Kỳ này, với việc tổ chức Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội, Ban Tổ chức mong muốn truyền cảm hứng, cổ vũ lối sống năng động và lành mạnh, đồng thời quảng bá nền văn hóa đặc sắc và cảnh quan tuyệt vời của Hà Nội qua những cung đường chạy".

Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về cả thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, nhưng hiếm có giải marathon quốc tế tầm cỡ nào được tổ chức tại Thủ đô, phần vì cự ly đường chạy quá dài (42km), phần vì lực lượng chạy marathon thường rất đông, lên đến hàng nghìn người, trong bối cảnh giao thông nội đô thường xuyên quá tải. Nếu cấm hàng loạt tuyến đường sẽ gây tắc nghẽn giao thông, còn không cấm đường sẽ khó bảo đảm an toàn đường chạy cho VĐV. Vậy Ban Tổ chức giải quyết bài toán khó này như thế nào? Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông David Lloyd khẳng định: "Nếu không có sự ủng hộ và hỗ trợ, cung cấp các nguồn lực từ chính quyền thành phố, chắc chắn Topas không thể tổ chức giải thành công. Lộ trình đường chạy sẽ qua Nhà hát Lớn, khu vực trung tâm Phố Huế - Bà Triệu, xuyên qua khu phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm, rồi chạy lên hồ Tây... Trên đường chạy marathon, các VĐV sẽ dần tách nhóm sau một số kilômét đầu tiên. An toàn đường chạy và sự bảo đảm thành công cho cuộc chạy sẽ phụ thuộc rất lớn vào bộ phận quản lý giao thông và lực lượng an ninh. Giải đấu có thể thu hút hàng chục nghìn người tham dự, nhưng do đây là giải đầu tiên ở Hà Nội nên chúng tôi sẽ giới hạn số lượng để công tác tổ chức được hoàn hảo".

Phân tích kỹ hơn, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động cho biết: "Qua nhiều lần họp bộ phận tổ chức, TP Hà Nội cam kết tạo điều kiện tốt nhất, chu đáo, an toàn, chuẩn bị kỹ để sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ này được tổ chức thành công. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao của Topas và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn của Thủ đô, tôi tin vấn đề an ninh và giao thông sẽ được bảo đảm".

Quảng bá vẻ đẹp đất nước - con người

Còn nhớ 5 năm trước, khi Topas lần đầu tiên tổ chức Giải marathon vượt núi ở Sa Pa năm 2013, trong số hàng nghìn VĐV thuộc hơn 50 quốc gia dự giải, số người Việt Nam tham dự rất ít. Từ đó đến nay, số người Việt tham dự các giải marathon quốc tế đã tăng đều hằng năm. Các giải marathon chuyên nghiệp được tổ chức tại Việt Nam thực sự đã truyền cảm hứng chạy bộ cho mỗi người dân. Hơn thế nữa, những video, hình ảnh của các cuộc chạy được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội và các website, góp phần để thế giới biết nhiều hơn về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Ông Tô Văn Động cho biết: "Chúng tôi ủng hộ tổ chức Giải chạy marathon quốc tế Hà Nội với mong muốn thông qua đây sẽ giới thiệu vẻ đẹp của TP Hà Nội, quảng bá Hà Nội qua các địa danh du lịch của thành phố, thúc đẩy ngành Du lịch tăng trưởng, phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ góp phần nâng cao sự quan tâm của người Việt với môn chạy bộ, khơi dậy niềm tự hào của người dân Hà Nội". Còn nhà văn Trang Hạ chia sẻ: "Tôi sẽ tập hợp những câu chuyện về chạy bộ, về trải nghiệm trên đường chạy, về nỗ lực chạy để vượt qua khủng hoảng nội tâm... Hy vọng những câu chuyện đó sẽ truyền cảm hứng thúc đẩy mọi người tập thể thao thường xuyên. Tôi mong ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia chạy bộ, bởi họ sẽ là "đầu kéo" để cả gia đình cùng luyện tập, tạo lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường, quan tâm cộng đồng". Mai Hoa

