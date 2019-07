Sự kiện:

Khám phá võ thuật

SEA Games 30

Thể thao

Video các thành viên tuyển Muay Việt Nam về nước sau giải vô địch thế giới 2019:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 102 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự giải vô địch thế giới 2019

VietBao.vn