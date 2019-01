Sự kiện:

Nóng cùng Phạm Tấn

Australian Open 2019

Rafael Nadal

Video trận ra quân của Nadal tại Úc

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Không dễ cho Rafa trên đất Úc

Tỉ lệ này là 43% hoặc khi đối phương có lợi điểm là 64,7% (11/17) trong năm 2018 – cho thấy Nadal thiếu ổn định chứ không phải là biến hóa, và bị chi phối bởi yếu tố tâm lý.

Ván bài cuối cùng

Nadal đã có mùa giải không tồi trong năm 2018 (vô địch Roland Garros). Nhưng đáng ra nó đã có thể rực rỡ như năm 2017 (vô địch Roland Garros và US Open) nếu anh không thua Djokovic trong trận bán kết Wimbledon dù nhiều thời điểm tưởng như đã nắm chắc chiến thắng.

Chấn thương liên tiếp ở đầu gối và mắt cá chân ở nửa cuối mùa giải năm ngoái và hồ sơ bệnh án cho thấy Nadal phải đương đầu với bài toán thời gian không kém bất cứ ai, dù cho đó là Murray hay Federer.

18 Grand Slam gần đây Nadal tham dự 16 giải nhưng chỉ có thể vô địch 3 giải và 7 lần bị loại ngay từ tuần đầu tiên.

Phải chăng là Nadal (17 Grand Slam) đang miễn cưỡng gửi gắm sự kỳ vọng ở cú serve mới khi Djokovic (14) ở phía sau đang rất gần còn Federer (20) lại rất xa?

Australian Open 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch Australian Open 2019? Federer Nadal Djokovic Murray Zverev Del Potro Anderson Cilic Nishikori Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn