Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, U21 Hoàng Anh Gia Lai thất bại 2-3 sau loạt sút luân lưu cân não.

May mắn đã giúp U21 Yokohama đánh bại U21 HAGL với tỷ số 3-2 sau loạt sút 11 mét trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút. Trận này, U21 HAGL chơi trên cơ so với các vị khách Nhật Bản. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với đội bóng phố núi.

Sau trận đấu, HLV Tomonobu Hayakawa cũng thừa nhận đội bóng của ông đã ăn may. Ngoài ra, khi được hỏi vì sao Yokohama lại thay đổi lối chơi tấn công bằng phòng ngự phản công, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: "HAGL là đội cầm bóng tốt, vì vậy chúng tôi phải tìm ra cách khắc chế họ".

HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama ấn tượng với Văn Toàn của U21 HAGL. Ảnh: Nguyên Trí.

"Ngay từ đầu các học trò của tôi phải phòng thủ chứ không phải chủ động chọn lối chơi phòng ngự".

Trận này, tiền đạo Văn Toàn đã chinh phục HLV Hayakawa. Suốt 90 phút, nhiều lần tiền đạo của HAGL làm khổ hàng thủ Yokohama bằng sự xông xáo và quyết liệt trong lối chơi. Chính nhà cầm quân người Nhật Bản trong cuộc họp báo cũng thừa nhận Văn Toàn giờ đủ sức chơi bóng ở Nhật Bản.

"Cậu ta thừa khả năng thi đấu tại J.League. Một điều tôi ấn tượng về Văn Toàn là tinh thần chiến đấu luôn cũng ở mức 100%. Lúc nào cậu ấy cũng thi đấu máu lửa, chịu khó tranh cướp bóng suốt cả trận. Đó là đức tính rất cần để thi đấu tại Nhật Bản".

"Một lần nữa tôi khẳng định Văn Toàn đủ khả năng sang Nhật chơi bóng", HLV Hayakawa nói.

Theo HLV U21 Yokohama, Văn Toàn đủ khả năng chơi bóng tại Nhật. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Ông Hayakawa cũng dành lời khuyên cho Văn Toàn nên cải thiện khả năng dứt điểm để có được sự chính xác hơn. Với một tiền đạo, dù thi đấu quyết liệt mấy vẫn phải chú trọng sự hiệu quả và Văn Toàn chưa đạt được yếu tố này, theo HLV của U21 Yokohama.

Sau cùng, chiến lược gia người Nhật Bản cũng gửi lời chúc đến đội U21 Việt Nam, sẽ gặp U21 Thái Lan trong trận bán kết còn lại. Ông dành lời khen cho chân sút Hà Đức Chinh, người theo HLV Hayakawa rất có tốc độ và có thể tạo ra đột biến.

VietBao.vn