Liverpool phá kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp

“Lữ đoàn đỏ” khởi đầu mùa giải hoàn hảo sau chiến thắng Burnley 3-0, đánh dấu chiến thắng thứ 13 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

giúp Klopp và các học trò phá vỡ kỷ lục CLB tồn tại từ năm 1990.

Firmino ghi bàn thắng thứ 50 tại Ngoại hạng Anh...

Trên bảng xếp hạng, Liverpool thay thế Man City – đánh bại Brighton 4-0) chiếm giữ ngôi đầu bảng. Sau bốn trận đấu, hai chân sút hàng đầu mùa giải trước Mane và Firmino lần lượt “nổ súng”, đưa Liverpool tạo khoảng cách hai điểm so với Man City trước khi bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế cấp đội tuyển.

Trên sân Turf Moor, Liverpool vươn lên dẫn trước phút 33 khi đường chuyền của Alexander-Arnold được Chris Wood dứt điểm vào góc xa mở tỉ số. Sau đó Sadio Mane, rồi Roberto Firmino cũng lần lượt góp công và đánh dấu bàn thắng thứ 50 của anh tại Ngoại hạng Anh.

...góp công giúp Liverpool xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 29 năm của CLB. ẢNH: GETTY IMAGES

Với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp (kể từ ngày 3-3), Liverpool phá vỡ kỷ lục chuỗi 12 trận thắng trước đó của CLB, được thiết lập từ tháng 4 đến tháng 10-1990 dưới thời HLV Kenny Dalglish.

Trong một ngày có nhiều tranh cãi khi bóng đá Anh tiếp tục vật lộn với công nghệ VAR, Leicester nổi lên như một hiện tượng khi trở thành đội thứ ba bám đuổi hai ông lớn sau chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. Trong khi hai “đại gia” Man United và Chelsea đều gây thất vọng khi lần lượt bị Southampton và Sheffield cầm hòa.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Naomi Osaka...

ĐKVĐ Mỹ mở rộng thuần phục “hiện tượng” Coco

Hạt giống số 1 Naomi Osaka tiền gần hơn đến việc bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng 2019, sau khi nhanh chóng đánh bại thiếu nữ Cori Gauff 6-3; 6-0 bảo đảm một suất đấu tại vòng bốn.

Tay vợt người Nhật Bản từng đoạt danh hiệu Grand Slam “kép” năm ngoái, Osaka tạo nên thế trận áp đảo trước đối thủ 15 tuổi Gauff, giành quyền chạm trán hạt giống số 13 Belinda Bincic tại vòng bốn.

...dễ dàng thuần phục đối thủ 15 tuổi của quần vợt Mỹ Cori Gauff tại vòng ba Mỹ mở rộng. ẢNH: REUTERS

Tại đấu trường Wimbledon mới đây, Cori Gauff gây choáng váng với quần vợt thế giới khi lọt đến vòng bốn nhưng trở nên ngờ nghệch khi mắc đến bảy lỗi giao bóng kép và nhiều lần đánh bỏng trước Osaka.

Dù không thể kéo dài chuỗi hiện tượng tại Mỹ mở rộng, Gauff vẫn nhận được sự động viên từ đàn chị Serena Williams: “Chắc chắn rằng, cô ấy sẽ là tương lai của làng quần vợt nữ. Tôi trở thành người hâm mộ và thực sự phấn khích mỗi khi xem cô gái trẻ này tranh tài”.

Ngay cả tay vợt số 1 nam thế giới, ĐKVĐ Novak Djokovic cũng khó kiềm chế khi phải chờ đợi xem cuộc đọ sức giữa Osaka và Gauff: “Coco (biệt danh của Gauff) chắn chắn là một siêu sao mới của quần vợt. Thật tuyệt vời khi thấy được chứng kiến tinh thần chiến đấu của cô ấy. Cô bé mới chỉ 15 tuổi nhưng đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc so với lứa tuổi của cô ấy”.

Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan kiểm tra y tế.

Bỏ túi lương hơn nửa tỉ đồng/tháng, cơ hội ra sân của Văn Hậu như thế nào?

Dù trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Công Phượng thi đấu tại châu Âu, nhưng cơ hội ra sân của Đoàn Văn Hậu rộng mở hơn người đàn anh thuộc biên chế HA Gia Lai.

Trên Transfermarkt, Văn Hậu được định giá 150.000 euro nhưng thực chất, SC Heerenveen phải bỏ ra 1,27 triệu euro (tương đương 1,4 triệu USD) ký hợp đồng mượn người từ Hà Nội FC.

HLV Park Hang-seo vẫn chừa một chỗ cho hậu vệ Hà Nội FC trên đội tuyển quốc gia. ẢNH: GETTY IMAGES

Trang chuyển nhượng hàng đầu này cũng đánh giá cơ hội ra sân thi đấu của Văn Hậu rất cao do chỉ cạnh tranh với hai đối thủ cùng vị trí, gồm hậu vệ cánh Lucas Woudenberg và hậu vệ đang năng Sherel Floramus, người có thể đảm đương vị trí trung vệ hoặc hai cánh sở trường. Bên cạnh đó, CLB Hà Lan cũng vừa kết thúc hợp đồng với Anja Drkusic chuyển sang thi đấu tại Serie C của Italia. So với Lucas Woudenberg có giá chuyển nhượng 900.000 euro, tuyển thủ quốc gia Văn Hậu có thiên hướng lên tham gia tấn công hơn người đồng nghiệp Hà Lan.

Dự kiến, mức lương SC Heerenveen sẽ trả cho Đoàn Văn Hậu là 20.000 euro/tháng. Mức thu nhập “khủng” được xem là gấp đôi so với Công Phượng nhận được tại Sint Truidense VV.

So với đàn anh Công Phượng, khả năng được đá chính của Văn Hậu là rất cao. ẢNH: STVV

Sau khi anh hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với SC Heereveen vào ngày 2-9, Văn Hậu sẽ tức tốc đón chuyến bay về Thái Lan hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Nếu Đoàn Văn Hậu chính thức trở thành người của SC Heereveen, khả năng HLV Park Hang-seo mất sự phục vụ của anh ở đội tuyển U-22 Việt Nam tại SEA Games 30 vào cuối năm là rất cao. Bởi đại hội thể thao Đông Nam Á không thuộc FIFA Day và CLB Hà Lan không có nghĩa vụ phải “nhả” người.

