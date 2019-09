Virgil van Dijk là ứng viên sáng giá nhất của danh hiệu FIFA The Best. Trung vệ người Hà Lan có một mùa giải thành công vượt bậc khi vô địch Champions League cùng Liverpool, đưa hàng phòng ngự The Kop thủng lưới ít nhất tại Premier League và về nhì UEFA Nations League. Van Dijk cũng chính là người giành chiến thắng giải "Cầu thủ hay nhất năm" của UEFA.