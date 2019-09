Theo thống kê của UEFA, cả Ronaldo và Lionel Messi đều không nằm trong top cầu thủ bứt tốc nhanh nhất Champions League mùa giải trước.

Vị trí số một thuộc về Virgil Van Dijk. Trong trận bán kết lượt đi trên sân Camp Nou, trung vệ sinh năm 1991 gây ấn tượng với pha bứt tốc từ vùng cấm Barcelona về trước khung thành của Alisson Becker với vận tốc 34,5 km/h. Đây là thành tích không cầu thủ nào làm được ở Champions League 2018/19.

Champions League" /> Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không được nhắc đến trong nhóm cầu thủ nhanh nhất Champions League mùa giải vừa qua.

Cầu thủ đứng thứ 2 là Leroy Sane (Man City) với pha nước rút với vận tốc 34,4 km/h trong trận đấu với Hoffenheim. Vị trí thứ 3 cũng thuộc về một cầu thủ Man City, đó là Kyle Walker với tốc độ 34,2 km/h trong trận tứ kết lượt về với Tottenham.

Cũng theo số liệu thống kê từ UEFA, Dusan Tadic (Ajax) là cầu thủ bứt tốc nhiều nhất với tỷ lệ trung bình 62,25 pha mỗi trận. Đứng thứ 2 là cầu thủ chạy cánh của Napoli (Jose Callejon (55,83 pha mỗi trận).

Champions League" /> Top cầu thủ thực hiện nhiều pha bứt tốc nhất (thống kê với những cầu thủ chơi từ 6 trận trở lên).

Virgil Van Dijk đang ở đỉnh cao phong độ. Màn trình diễn ở đẳng cấp cao trong màu áo Liverpool giúp trung vệ người Hà Lan vượt qua cả Messi, Ronaldo để giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất của UEFA, và sắp tới có thể là cả danh hiệu "The Best" do FIFA bình chọn và trao tặng.

Tuấn Nguyên

VietBao.vn