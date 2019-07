Nội dung chất

VTVcab ON cung cấp kho nội dung chính thống phong phú, đa dạng thể loại: gần 200 kênh truyền hình trong nước, quốc tế; hàng chục ngàn nội dung VOD. Mọi gia đình, mọi lứa tuổi đều dễ dàng theo dõi, thỏa thích lựa chọn với hàng trăm ngàn nội dung đặc sắc mới mỗi ngày.

Bên cạnh kho phim cập nhật liên tục; show giải trí hấp dẫn, nhiều nội dung độc quyền, tự sản xuất; VTVcab ON tập trung mạnh vào các nội dung thể thao (trực tiếp các giải thể thao trong nước và quốc tế hấp dẫn nhất…), thiếu nhi và các sự kiện thời sự, xã hội trực tiếp. VTVcab đang nỗ lực kiện toàn kỹ thuật và nội dung để liên tục tăng thêm nhiều kênh truyền hình trong nước và quốc tế nổi tiếng trong thời gian tới.

Với các chương trình phân phối tới người dùng, VTVcab ON tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền, bởi tất cả các nội dung đều được bảo mật bằng giải pháp bảo vệ bản quyền trong nước.

Xem kênh truyền hình 4K đầu tiên tại Việt Nam

VTVcab ON cũng chính thức khai trương kênh truyền hình 4K đầu tiên tại Việt Nam như một dấu mốc đánh thức trải nghiệm hình ảnh của người dùng, cùng với đó, kho phim 4K với hiệu ứng âm thanh hoàn hảo cũng là điểm nhấn rất đáng kể.

Xem nhanh nhất

Với thế mạnh về sản xuất thể thao, VTVcab ON vượt trội với việc phát đồng thời các sự kiện thể thao trực tiếp, không bị hạn chế số kênh. Các phân tích, tổng kết trận đấu, chương trình độc quyền giao lưu các ngôi sao sân cỏ cũng sẽ được cập nhật chỉ sau ít phút. Tại Việt Nam, VTVcab ON sử dụng công nghệ truyền hình độ trễ thấp hiện đại nhất, cung cấp tín hiệu nhanh nhất: ở các chương trình trực tiếp, tín hiệu của VTVcab ON sẽ nhanh hơn từ 15 - 35 giây so với các giải pháp OTT khác.

Trên các nền tảng được cung cấp, người sử dụng cũng sẽ thấy sự nhanh chóng và thân thuộc bởi cách chuyển kênh, bấm phím tương tự truyền hình thông thường và tính năng hỗ trợ tìm kiếm nội dung, chuyển kênh bằng giọng nói.

Xem không giới hạn nền tảng

VTVcab ON ra đời nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng về cung cấp dịch vụ truyền hình đa dạng hơn trên nhiều thiết bị, tiếp cận nhanh nhất và đơn giản nhất các chương trình yêu thích tại bất cứ nơi nào có internet hoặc sóng viễn thông.

Với VTVcab ON, người dùng có thêm lựa chọn để theo dõi các chương trình truyền hình trên nhiều nền tảng khác nhau như Smart TV (Samsung, Sony, LG, Panasonic….), Smart Phone (iOS, Android), Android Box và trên website tại địa chỉ http://vtvcab.vn

Trong thời gian tới, VTVcab sẽ triển khai nền tảng truyền hình trực tiếp (live streaming) từ điện thoại có cài đặt ứng dụng VTVcab ON. Khán giả đồng thời là phóng viên tác nghiệp trực tiếp ngay tại hiện trường, cung cấp các sự kiện xã hội đến với cộng đồng.

VietBao.vn