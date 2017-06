Thông báo của VPF cho biết ngày 27-6, Ban Kỷ luật VFF ban hành Quyết định kỷ luật số 308: "Cấm CĐV Hải Phòng vào các sân của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017, do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu vòng 14 V-League 2017".

Thực hiện quyết định kỷ luật trên, VPF hướng dẫn các BTC sân địa phương có tổ chức thi đấu với CLB Hải Phòng bán vé cho tất cả khán giả vào sân theo nguyên tắc: Không được mặc các trang phục có logo của CLB bóng đá Hải Phòng; Không được tổ chức các hoạt động cổ vũ, mang theo băng rôn, biểu ngữ, cờ hay bất cứ dụng cụ cổ động gì (trống, kèn…) có tính chất cổ vũ cho CLB Hải Phòng khi vào sân.

Theo thông báo hướng dẫn của VPF (trái), CĐV mặc áo, mang băng-rôn, cờ có logo đội Hải Phòng sẽ không được bán vé vào sân khách theo dõi trận đấu

Thông báo này đúng với tinh thần Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng phát biểu trả lời báo chí trước đó, là nếu khán giả không mặc áo CLB Hải Phòng hoặc áo CĐV Hải Phòng, không mang thiết bị cổ vũ vào sân thì vẫn được mua vé xem bóng đá bình thường như mọi khán giả khác.

Tuy nhiên, án kỷ luật cấm CĐV Hải Phòng vào sân của VFF đến thời điểm này vẫn khiến nhiều người không đồng tình, cho rằng bất hợp lý.

Và để đáp trả án phạt này, xe chở gần 50 CĐV đã xuất phát từ Hải Phòng đi TP.HCM, hội quân cùng nhóm CĐV Hải Phòng phía Nam tiến về sân Cần Thơ cổ vũ trận Cần Thơ - Hải Phòng chiều 2-7.

Các thành viên này cho biết vẫn sẽ mặc áo CLB Hải Phòng và áo CĐV Hải Phòng, tuy nhiên bên ngoài sẽ mặc áo khoác hoặc áo sơ-mi để mua vé "hợp lệ", sau đó vào sân sẽ chỉ mặc áo đỏ truyền thống của Hải Phòng.

