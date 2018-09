Nam Định và Cần Thơ chạy trốn rớt hạng Vòng 24 V-League ngày 28-9 đồng loạt diễn ra với sự kiện đáng chú ý nhất đổ dồn vào cuộc chiến chống rớt hạng ở cặp Cần Thơ-Hải Phòng (BĐTV HD trực tiếp 17 giờ) và Nam Định-HA Gia Lai (18 giờ). Cần Thơ (17 điểm) dù đang ở thế bất lợi so với Nam Định (20 điểm) nhưng bỗng dưng có nguồn doping 3 tỉ đồng của bầu Hiển treo thưởng cho họ nếu trụ hạng. Dự báo các học trò ông Vũ Quang Bảo sẽ chơi mạnh mẽ hơn sức mình trước đối thủ Hải Phòng từng đá không tốt trên sân Cần Thơ, như lần họ tung ra đội hình hai và thua giúp đội này trụ hạng. Trong khi đó, Nam Định dù chơi trên sân nhà vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn vì HA Gia Lai sau bốn trận thua liên tiếp không muốn sa lầy nữa. Tuy nhiên, đội bóng phố núi không may mắn khi chưa có đội hình mạnh nhất do chấn thương của nhiều trụ cột và có thể không có hơn 1 điểm. Các trận đấu khác: SL Nghệ An-Thanh Hóa (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Quảng Nam-Than Quảng Ninh (VTV6 trực tiếp 17 giờ), Sanna Khánh Hòa-TP.HCM (17 giờ), Sài Gòn-SHB Đà Nẵng (HTV trực tiếp 18 giờ), Hà Nội-B. Bình Dương (VTV6 trực tiếp 19 giờ).