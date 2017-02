• Lãnh đạo đội SL Nghệ An dù biết làm đơn khiếu nại trọng tài là sai nguyên tắc nhưng họ vẫn gửi đơn cầu cứu đến VFF, VPF và Ban Trọng tài để kêu oan về trận thua đau Quảng Nam 2-4 trên sân nhà. Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm chỉ ra hàng loạt sai lầm mà ai cũng thấy nhưng tổ trọng tài lại không thấy khiến SL Nghệ An chịu hai bàn thua oan ức. HLV Đức Thắng của SL Nghệ An đặt ra câu hỏi ngờ vực: “Không hiểu trọng tài yếu kém về chuyên môn thực sự hay vì một lý do nào khác mà lại có cách điều hành trận đấu lạ lùng như thế?”. • Sẽ treo còi trọng tài, đó là lời khẳng định của một lãnh đội SL Nghệ An cho biết sau trận đấu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên (B) đã điện thoại gửi lời xin lỗi vì để xảy ra sai sót khiến SL Nghệ An thua oan. Ban Tổ chức giải ngày 13-1 cũng gấp rút ngồi lại hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Ban Trọng tài VFF xem xét. G.HUY