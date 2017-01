Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng đậm trước HAGL

Trước khi vòng 3 diễn ra, FLC Thanh Hóa nhận hung tin, khi chân sút chủ lực, đồng thời là đội trưởng của họ - Omar phải nhận án kỷ luật treo giò 8 trận vì hành vi phản cảm ở vòng 2. Thiếu Omar trong 1/3 mùa giải đồng nghĩa tham vọng vô địch của HLV Petrovic và các học trò sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vốn là một nhà cầm quân lão làng ở châu Âu, từng vô địch Cúp C1, nên ông Petrovic được người hâm mộ xứ Thanh chờ đợi chứng tỏ đẳng cấp trong giai đoạn gian khó này.

Và người hâm mộ xứ Thanh đã không phải thất vọng. Chiều qua 18-1, FLC Thanh Hóa đã dễ dàng có được 3 điểm khi tiếp Long An, với các pha lập công của Uche ở phút 64 và Văn Bình phút 67. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh duy trì ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng cho tới năm mới, với 9 điểm sau 3 trận thắng tuyệt đối.

Bám sát FLC Thanh Hóa không ai khác chính là Hà Nội FC. Nhà ĐKVĐ V-League đã có màn trình diễn không thể thuyết phục hơn, khi đón tiếp các vị khách HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy. Bằng lối chơi hiệu quả, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo trên sân và không ai ngạc nhiên khi kết thúc trận đấu, tỉ số là 3-0 cho Hà Nội FC. Trong đó, Hoàng Vũ Samson lập một cú đúp, còn trung vệ tân binh Silva là người ấn định chiến thắng ở phút 58.

Không khí ở Hà Nội FC tưng bừng bao nhiêu, thì HAGL lại ảm đạm bấy nhiêu. Khi một lần nữa, Công Phượng lại gây thất vọng. Chuyến “du học” bất thành ở Nhật đã ảnh hưởng nặng nề đến tiền đạo này và chưa biết đến bao giờ Công Phượng mới “thoát xác” để tìm lại phong độ như ngày trước.

Trên sân Lạch Tray, “bộ đôi hủy diệt” Steven và Fagan đã tỏa sáng khi cùng nhau ghi bàn để giúp Hải Phòng vượt qua Than Quảng Ninh 2-0. Trong khi đó, SLNA và Quảng Nam không tận dụng được lợi thế sân nhà, khi lần lượt để Khánh Hòa và Đà Nẵng cầm hòa với các tỉ số 2-2 và 1-1. Nhưng họ vẫn còn may hơn so với Cần Thơ, đội bóng xứ Tây Đô thậm chí còn để Bình Dương đánh bại tới 5-1.

Ở trận derby giữa Sài Gòn FC và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, đội khách là những người được hưởng niềm vui với chiến thắng 1-0, bằng pha lập công duy nhất của Victor trên chấm 11m. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của CLB TP.HCM kể từ khi cựu tiền đạo Lê Công Vinh nắm quyền chủ tịch.

VietBao.vn