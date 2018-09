Juve đá ép sân nhưng phải sang hiệp 2, họ mới tìm được bàn mở tỉ số. Trong tình huống phạt góc ở phút 50, trung vệ Marco Ferrari phá bóng hớ hênh, khiến bóng dội cột dọc làm thủ môn Consigli lỡ nhịp, và Ronaldo chỉ thực hiện công việc đơn giản, đưa bóng vào lưới trống.

Ronaldo không những ghi bàn mà còn ghi một cú đúp

Nếu bàn thắng đầu tiên đó hoàn toàn do may mắn, thì ở pha nhân đôi cách biệt, Ronaldo đã cho thấy những kỹ năng hay nhất của mình: bứt tốc, chọn vị trí và dứt điểm. Trong pha phản công nhanh của Juve ở phút 65, Emre Can chuyền cho Ronaldo ở vị trí thuận lợi, trước khi CR7 sút chân trái hạ gục thủ môn Consigli lần nữa.

Đội khách có bàn thắng ở những phút cuối do công của Babacar (90+1’), nhưng 2-1 nghiêng về Juventus là kết quả cuối cùng. Sau 4 vòng, Bà đầm già vẫn dẫn đầu Serie A với 12 điểm tuyệt đối.

Video tổng hợp trận Juventus 2-1 Sassuolo:

VietBao.vn