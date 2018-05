Theo đó, VFF cho biết: "Trong ngày 25-5, có thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được một số báo điện tử đăng tải liên quan đến người được cho là ông Nguyễn Xuân Gụ - phó chủ tịch VFF. Việc này LĐBĐVN được các cơ quan chức năng thông tin như sau:

Lúc 23h30 ngày 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC45) phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 kiểm tra hành chính lưu trú một khách sạn trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Xuân Gụ ở thời điểm bị kiểm tra trong khách sạn

Tại một trong những phòng của khách sạn phát hiện người khai tên là Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch VFF, ở chung 1 cô gái có tên là N.N.N.T. (24 tuổi) không khai báo tạm trú. Ông Nguyễn Xuân Gụ tự khai là từng có quan hệ với N.N.N.T.

Trưa 25-5, VFF nhận được thông báo từ Phòng PC45 Công an TP.HCM đề nghị xác minh người khai có tên trên, và chiều cùng ngày đã cử đại diện đến cơ quan công an để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc. Đại diện VFF xác nhận người đang được mời làm việc với Công an TP.HCM là ông Nguyễn Xuân Gụ.

Liên quan đến việc này, VFF khẳng định trong thời gian xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Xuân Gụ không được cử đi công tác. Tuy nhiên, việc này gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh và uy tín của VFF.

Hiện nay vụ việc đã được giao cho Ban kiểm tra VFF tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Xuân Gụ có giải trình vụ việc và sẽ được báo cáo cho thường trực và Ban chấp hành VFF cũng như thông tin trong thời gian sớm nhất".

VietBao.vn