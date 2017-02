Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan các vi phạm tại lượt trận thứ 6 V-League do Ban tổ chức giải cung cấp, Ban kỷ luật VFF đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với các hành vi vi phạm.

Cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt của đội Long An bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong hai năm vì “phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng đến trách nhiệm của CLB khi tham gia V-League”.

Đội trưởng Quang Thanh (20) bị treo giò hai năm sau sự cố trên sân Thống Nhất ngày 19-2. Ảnh: HUY PHẠM

Phạt tiền đội trưởng Quang Thanh 15 triệu đồng và Minh Nhựt 10 triệu đồng.

Phạt Chủ tịch CLB Long An - ông Võ Thành Nhiệm 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong ba năm. Phạt HLV trưởng Ngô Quang Sang 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong ba năm với lý do tương tự các cầu thủ.

Cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng đối với đội Long An.

Thủ môn Minh Nhựt sau khi có hành vi phản cảm đã gửi lời xin lỗi ban tổ chức và giới hâm mộ.

Trước đó, ông Võ Thành Nhiệm sau cuộc giải trình với VFF đã nói: “Tôi rất lấy làm tiếc về sự việc xảy ra trên sân Thống Nhất và khẳng định, ban lãnh đạo không chỉ đạo các cầu thủ hành động như vậy. Chỉ vì một phút không thể kiềm chế, chúng tôi đã tạo ra sự việc xấu xí, ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, tôi cũng nhắn nhủ các nhà làm bóng đá cần chấn chỉnh lại công tác trọng tài”.

Ông Võ Thành Nhiệm cũng đã xin từ chức chủ tịch CLB, đồng thời HLV Ngô Quang Sang, đội trưởng Quang Thanh bị cách chức. Riêng thủ môn Minh Nhựt bị nội bộ xử lý treo găng và cắt tiền lương, thưởng.

VietBao.vn