Trận đấu giữa Long An và XM Fico Tây Ninh vào ngày 1-6 bị nghi ngờ có dấu hiệu dàn xếp tỉ số

Ngày 8-6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ mời C45 Bộ công an để xác minh 3 trận đấu tại Giải Hạng nhất Quốc gia 2018 bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số. Đó là các trận Long An thắng Tây Ninh 2-1, Đắk Lắk hòa Huế 3-3 và CAND thua Viettel 0-4 diễn ra tại vòng 6 vào ngày 1 và 2-6 vừa qua.

Trước đó, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhận được thông tin từ phía Sportradar, công ty cảnh báo cá cược quốc tế có trụ sở tại thành phố St.Gallen (Thụy Sĩ) và là đối tác của VPF từ năm 2016, cảnh báo 3 trận đấu có dấu hiệu dính đến dàn xếp tỉ số.

Theo đó, trận đấu giữa Đắk Lắk và Huế vào ngày 2-6 có tỉ lệ cá cược trên mạng internet rất lớn. Được biết, nhà cái đặt tỉ lệ cược dành cho đội bóng Tây Nguyên trước khi trận đấu diễn ra khá cao. Điều này dẫn đến những nghi ngờ từ phía Sportradar.

Sau khi Sportradar thông báo họ nghi ngờ các trận đấu trên, VPF lập tức gửi báo cáo cho VFF để liên đoàn làm việc với các cơ quan chức năng. Dựa trên những bằng chứng có được, VFF sẽ gửi văn bản đến C45 Bộ công an nhập cuộc, để xác minh và làm rõ sự việc, nhằm làm trong sạch tại giải hạng Nhất Quốc gia 2018.

Trước những thông tin trên, hội CĐV của nhiều đội bóng như Long An, Viettel hay Huế đã bày tỏ sự thất vọng nhưng không phải dành cho đội bóng mà dành cho... VFF và VPF. Một CĐV của Long An lên tiếng: "Tôi không biết Sportradar nghi ngờ hay căn cứ theo số liệu nào, còn chúng tôi tận mắt chứng kiến một trận đấu hồi hộp, căng thẳng đến phút cuối. Để giành được 3 điểm, các cầu thủ Long An đã cống hiến đến giọt mồ hôi cuối cùng, đến nỗi nhiều người sau trận đấu mệt mỏi đã đi không nổi. Hội CĐV Long An rất thất vọng với những nghi ngờ kiểu như thế này của VPF và VFF".

