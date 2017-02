Trước thềm trận giao hữu quốc tế giữa ĐT U23 Việt Nam với U23 Malaysia, VFF đã có cuộc họp nhằm chốt lại các phương án bảo vệ tối đa an ninh, an toàn cho trận đấu, đồng thời tăng cường giải pháp chống thẩm lậu vé để bảo vệ quyền lợi cho khán giả hâm mộ.

Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm, đại diện Công ty bảo vệ chuyên nghiệp KTC Việt Nam (KTC), đại diện Ban tổ chức sân vận động Thống Nhất, đại diện Văn phòng và phòng PA83 - Công an TP HCM.

BTC họp triển khai công tác bảo vệ an ninh, an toàn trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

Các bên tham gia đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, lên kế hoạch kiểm soát chặt chẽ cũng như có biện pháp ngăn chặn kịp thời hiện tượng đốt pháo sáng trong sân vận động, đẩy mạnh công tác phòng chống thẩm lậu vé, đồng thời quán triệt với các lực lượng làm nhiệm vụ không tham gia, tiếp tay việc thẩm lậu vé.

Ngoài ra, BTC cũng sẽ trang bị cho bộ phận soát vé máy soi tia cực tím, để phát hiện và ngăn chặn tình trạng vé giả tại các cổng vào sân vận động. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình, tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn giá vé quy định. BTC khuyến cáo khán giả hâm mộ nên đến mua vé tại quầy vé chính thức, đặt tại khán đài A sân Thống Nhất.

Lãnh đạo VFF đã yêu cầu các bên tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho các trận đấu cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, chủ động xử lý các phức tạp nảy sinh liên quan công tác bảo đảm an ninh an toàn cho sự kiện.

Trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam với ĐT U23 Malaysia sẽ diễn ra vào 18h ngày mai (7/2) tại SVĐ Thống Nhất. Báo điện tử VOV (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

PV/VOV.VN

VietBao.vn