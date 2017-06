Hai ngày cho trận quyết đấu Ngày 10-6, đội tuyển Việt Nam mới có đầy đủ quân số sau khi chín cầu thủ với nhiều trụ cột của Than Quảng Ninh và Hà Nội lên muộn do bận đấu bù V-League. Như vậy, sau cả tuần tập chay, HLV Hữu Thắng chỉ còn đúng hai ngày bắt tay vào rèn luyện các bài chiến thuật cho học trò. Cái khó nữa cho ông là những cầu thủ vừa lên tuyển không chắc bảo đảm sức khỏe do vừa vắt sức trong màu áo CLB và buộc phải thích nghi với nhiều đồng đội mới trong quỹ thời gian quá ngắn. VFF thấy rõ những bất cập này nhưng họ không tìm ra cách nào khác hay hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019 vẫn là một suất vào vòng chung kết bất chấp sự chăm lo cho các cầu thủ không tương xứng. TT