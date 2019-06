Ông Cấn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của LĐBĐ Việt Nam (VFF), đã gửi đơn xin từ chức và được Thường trực Ban Chấp hành (BCH) VFF đồng thuận. Ông Nghĩa cũng rút khỏi vị trí ủy viên BCH VFF khóa VIII. Ông Nghĩa xin nghỉ với lý do sức khỏe nên không thể bảo đảm tốt cùng lúc 2 vị trí tại VFF và tại Hiệp hội Thể thao dưới nước.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF, cho biết VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, huy động và tập hợp các thành viên tham gia phát triển phong trào bóng đá Việt Nam. Người đứng đầu VFF cũng nhìn nhận: "Tôi có nghe có dư luận cho rằng do khó khăn trong vấn đề vận động tài chính trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nên ông Cấn Văn Nghĩa rút lui, tôi khẳng định hoàn toàn không có việc đó. Hoạt động của bóng đá Việt Nam được vận hành bởi cả một bộ máy, không phải phụ thuộc vào cá nhân nào. Do vậy, việc rút lui của ông Nghĩa không phải là vấn đề gây ảnh hưởng lớn".

Ông Cấn Văn Nghĩa trong lần trả lời báo chí sau Đại hội VFF khóa VIII cuối năm 2018 Ảnh: HẢI ANH

Ngoài ra, ông Hải cũng cho hay về phía Thường trực VFF, trước mắt sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, phân công các thành viên phụ trách công việc do ông Cấn Văn Nghĩa để lại, bảo đảm không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động nào của VFF. Về dài hạn, BCH VFF sẽ tiến hành thảo luận, xem xét và đề xuất các giải pháp cụ thể đối với nhân sự phụ trách công tác tài chính và vận động tài trợ của VFF tại Hội nghị lần thứ 3-2019, dự kiến tổ chức vào ngày 3-7.

Trước đó, tại Đại hội VFF khóa 8 vào tháng 12-2018, ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình (từ năm 2012 đến 2018), đã gây sốc khi trúng cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF sau 2 lần bỏ phiếu dù không được người trong giới đánh giá cao vì lớn tuổi (SN 1958), vướng lùm xùm về quản lý tài chính ở đơn vị cũ và đối mặt 3 ứng viên nặng ký là Nguyễn Hoài Nam (Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam), Lê Văn Thành (Chủ tịch Tập đoàn Động Lực) và Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT Công ty Ca cao Việt Nam.

Hồi tháng 5 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Theo một nguyên lãnh đạo VFF, ông Nghĩa đã chán nản và có ý định từ chức từ trước. Vì thế, việc ông Nghĩa từ chức là không có gì bất ngờ.

Trong khi đó, tại đại hội khóa VIII vào cuối năm 2018, VFF cam kết sẽ thu được ít nhất 120 tỉ đồng trong năm 2019, đến ngày 20-6-2019, VFF đã thu được 148 tỉ đồng, gồm 15 tỉ đồng tiền từ hàng hóa, trong đó tiền bán bản quyền truyền hình các trận đấu của đội tuyển quốc gia được 5 tỉ đồng và 133 tỉ đồng tiền mặt. Các doanh nghiệp trong nước chiếm tỉ trọng 30%.

Tuy nhiên, một nguyên lãnh đạo VFF cũng cho rằng thông tin "hầu hết các hợp đồng mang đến các khoản tiền nói trên không phải do công của ông Nghĩa mà từ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn là không chính xác". "Thu được nhiều tiền tài trợ không phải là do một cá nhân mà là do uy tín, do người hâm mộ, doanh nghiệp ủng hộ cho bóng đá Việt Nam. Đây là vấn đề của chung chứ không phải là do cá nhân" - vị này khẳng định.

Không thể xem lá phiếu như trò đùa

Xung quanh việc VFF đồng ý để ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, những người từng thất cử cũng có những quan điểm trái chiều.

Ông Trần Văn Liêng cho rằng chuyện bầu bán ở VFF không thể mang ra đùa cợt, coi thường hàng triệu người hâm mộ. "Không phải thích thì ra làm, thấy khó lại rút lui" - ông Liêng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Nam không muốn nói về việc ông Nghĩa xin từ chức. Chủ tịch CLB Sarajevo vừa vô địch Giải Bosnia và Herzegovina không có ý định tái chạy đua vào chiếc ghế phó chủ tịch tài chính của VFF với lý do bận quá nhiều công việc ở đội bóng sắp đá giải UEFA Champions League, cũng như công việc kinh doanh ở chuỗi khách sạn, Tập đoàn Berjaya Việt Nam.

M.Ngọc

VietBao.vn

Huy Thanh