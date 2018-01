Giải đấu Vietnam Championship Serie mùa xuân 2018 (giải vô địch Liên minh huyền thoại Việt Nam) đã được khởi động với 8 đội tuyển tham dự, và sẽ diễn ra tại nhà thi đấu GG Stadium - sân vận động thể thao điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh.

GG Stadium sẽ là nơi tổ chức những trận đấu của VCS mùa xuân 2017.

8 đội tuyển gồm GIGABYTE Marines (GAM) và cũng là nhà đương kim vô địch, Young Generation (YG), Ultimate Esports (UTM), Friends Forever (FFQ), Cherry Esports (CR), EVOS (EVS), FTV (FTV) và Hall of Fame (HOF) sẽ cùng tranh tài theo thể thức BO3 (Best of 3, đội thắng là đội giành chiến thắng 2/3 trận) tại vòng bảng, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng play-off.

Thể thức thi đấu "bậc thang" cũng được áp dụng kể từ vòng loại trực tiếp. Đội đứng thứ tư sau giai đoạn vòng bảng sẽ gặp đội thứ ba. Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ bước vào trận chiến với đội đứng thứ 2 để tìm ra đối thủ của đội đứng thứ nhất ở trận chung kết.

Thể thức thi đấu bậc thang làm tăng tính cạnh tranh của VCS mùa xuân 2018.

Với thể thức này, tính cạnh tranh tại VCS mùa xuân năm nay sẽ được đẩy lên rất cao. Tất cả các đội tuyển tham dự đều hướng đến vị trí dẫn đầu sau vòng bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào thẳng trận chung kết. Trong khi đó, 2 đội đứng cuối bảng sẽ phải chiến đấu với các đội hạng dưới để tranh chiếc vé tham dự VCS mùa hè 2018.

Mất 2 trụ cột Đỗ Duy Khánh (Levi - đi rừng) và Trần Văn Cường (Optimus - đường giữa) nhưng GIGABYTE Marines vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. HLV Tinikun đã có những sự bổ sung chất lượng như Kriss Kyle Đoàn Minh Trung (đi rừng) và Zero Day Hữu Phúc Nguyên (đường giữa) để khỏa lấp khoảng trống trong đội hình.

Đội hình chính của GAM chứng kiến 4 sự thay đổi, ngoại trừ vị trí xạ thủ của Noway Nguyễn Vũ Long.

Trong khi đó, các đội tuyển còn lại cũng được đánh giá rất cao. Young Generation, với đội hình được giữ nguyên từ mùa giải năm ngoái, nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Naul, Palette, YT, Venus, Big Koro đã vượt qua những khó khăn về tài chính và sẵn sàng tỏa sáng tại VCS mùa xuân 2018.

Tổng giá trị giải thưởng của VCS mùa xuân 2018 tăng thêm 400 triệu so với mùa giải trước (800 triệu lên 1,2 tỷ đồng). Vòng bảng của giải sẽ diễn ra trong vòng 7 tuần với 2 cặp trận đấu mỗi ngày từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/1 - 11/3.

VietBao.vn