2 trận bán kết đơn nam ở US Open năm nay đều sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn chú ý đón xem!

Video trận tứ kết hấp dẫn nghẹt thở giữa Nadal và Thiem ở Mỹ mở rộng năm nay:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djokovic chưa quên nỗi đau thua Nishikori ở bán kết Mỹ mở rộng 4 năm trước

Nole đã thắng đến 14 trận trong 16 lần gặp Nishikori. Nhưng đáng chú ý, 1 trong 2 trận thua của cựu số 1 thế giới người Serbia trước “Samurai” người Nhật Bản lại đến ở chính vòng bán kết US Open 2014, nơi Kei Nishikori xuất sắc thắng sau 4 set 6-4, 1-6, 7-6 (7-4), 6-3.

Liệu Nadal và Djokovic có thể khuất phục Del Potro và Nishikori để tái ngộ nhau trong trận chung kết US Open kinh điển lần thứ 4 trong đời?

VietBao.vn