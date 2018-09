Video trận đấu kinh điển giữa Rafael Nadal và Dominic Thiem ở tứ kết US Open năm nay:

Federer đã dừng bước sớm ở Mỹ mở rộng năm nay theo cách khá bất ngờ

Federer, 37 tuổi, chơi trong điều kiện thời tiết khủng khiếp ở New York những ngày qua là một sự tra tấn, lại vốn không phải là biểu tượng của ý chí quật cường.

Mặt sân có phần chậm hơn khiến cũng khiến cho Federer khó tấn công hơn, khó dứt điểm hơn, dù cho độ ẩm cao dẫn tới tỉ trọng không khí giảm mà các phân tử nước lại nhẹ hơn giúp cho bóng về lý thuyết đi nhanh hơn.

Thất bại ấy của Federer khiến cho những ai chờ anh lên ngôi ở US Open lần thứ sáu phải chờ thêm nữa dù cho 10 năm qua đã là một chặng đường rất dài.

Nhưng sự chờ đợi tuyệt vọng hơn cả phải là dành cho những ai đợi một cuộc đối đầu của Nadal và Federer - 2 tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại ở sân đấu Arthur Ashe vậy là có thể sẽ không bao giờ xảy ra.

Và có thể, nếu Federer có lọt vào tới vòng tứ kết, có đánh bại được Millman thì chưa chắc anh sẽ vượt qua được Djokovic.

Siêu nhân trở lại

Djokovic cách nay 2 tuần đã hoàn tất bộ sưu tập 9 giải Masters (người đầu tiên của kỷ nguyên Mở) sau khi hạ chính Federer chỉ qua 2 set.

Đó không phải là cuộc tập dượt trước thềm US Open, mà là đối đầu, cạnh tranh thực sự. Và phong độ ấy, thứ làm nên bảng thành tích ấn tượng trong 2 tháng qua với Wimbledon tiếp tục được anh đem tới New York.

Djokovic đã thua 2 set cả thảy sau 4 trận đấu đầu tiên của anh trên con đường kiếm tìm danh hiệu US Open thứ ba và Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp. Nhưng đó là những set thua trong kiểm soát trước Fucsovics và Sandgren.

Như một quy luật của riêng mình khi ở phong độ đỉnh cao, tự tin điềm tĩnh thì Djokovic sẽ chỉ thắng đậm, thắng tuyệt đối trước những tay vợt có khả năng mang lại những thử thách và nguy cơ cho anh.

Đó chính là lý do tại sao trước tay vợt hạt giống đầu tiên và duy nhất qua 4 trận là Gasquet thì Djokovic lại mất ít game nhất: cả thảy là 7 sau 3 set.

Có thể tin rằng, nếu như không có một cuộc tái hiện lại trận chung kết US Open 2013 giữa Nadal và Djokovic thì nhiều khả năng người lỗi hẹn chính là đương kim vô địch của giải đấu này.

Đã 11 năm kể từ sau sự thống trị 5 năm liên tiếp của Federer, US Open chưa từng thấy một nhà vô địch nào bảo vệ được vương miện…

