Manuwa bất tỉnh

Kể từ khi ra mắt trên sàn đấu chuyên nghiệp vào tháng 10/2011, Aleksandar Rakic chỉ thua 1 trận duy nhất và còn lại đều giành chiến thắng (9 trận knock-out). Những nạn nhân của Rakic có những tên tuổi lớn như Devin Clark, Francimar Barroso... và mới nhất là Jimi Manuwa.

