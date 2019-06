Mùa giải 2018-2019, AC Milan đánh rơi suất tham dự Champions League một cách khá đáng tiếc khi chỉ kém hai đội xếp ngay phía trên là Atalanta và Inter Milan đúng 1 điểm. Dù vậy, với việc xếp hạng 5 tại giải VĐQG Ý, "Rossoneri" sẽ được trao suất vé vào thẳng vòng bảng Europa League mùa bóng tới.

AC Milan mất quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới

Kết quả này không làm cho các CĐV Milan hài lòng khi mà đội bóng của họ đã mạnh tay chi rất nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng những mùa giải gần đây để chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp nhất. Không những thế, nỗi đau càng thêm tê tái khi ngay cả suất dự Europa League cũng không còn thuộc về đội bóng của các Milanista.

Việc thay đổi quyền sở hữu sang chủ mới, tập đoàn Elliot Management không giúp AC Milan cải thiện được tình hình thua lỗ nghiêm trọng ở ba mùa giải vừa qua, trong đó, chỉ riêng mùa giải 2017-2018, khoản lỗ của đội bóng áo sọc đen-đỏ lên đến 126 triệu bảng. Theo quy định của UEFA, các đội bóng chỉ được phép để thua lỗ 27 triệu bảng trong 3 năm liên tiếp.

AC MIlan không cải thiện được hình ảnh dưới quyền của Gennaro Gattsuo

Không còn nghi ngờ gì về việc AC Milan vi phạm đạo luật Công bằng tài chính (FFP) do chính UEFA ban hành, mới đây, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã phát đi tuyên bố nêu rõ: "AC Milan sẽ bị cấm tham dự tất cả những giải đấu do UEFA tổ chức ở mùa giải 2019-2020 do vi phạm luật FFP trong các giai đoạn điều tra 2015-2017 và 2016-2018".

Mùa giải năm ngoái, AC Milan trong tâm thế vi phạm FFP nhưng may mắn vẫn được dự Europa League nhờ CAS không đồng tình với án phạt mà UEFA dành cho họ khi mà CLB chủ sân San Siro đã tiến hành một số cải tổ tích cực, bao gồm cả việc thay đổi chủ sở hữu. Tuy vậy, may mắn không thể mãi song hành với Rossoneri khi kết quả kinh doanh của đội bóng đi xuống thê thảm.

AC Milan khó giữ chân tiền đạo Krzysztof Piatek

AC Milan mất quyền tham dự, đội xếp ngay sau họ là AS Roma sẽ "tiếp quản" suất vé này để vào thẳng vòng bảng Europa League còn Torino nghiễm nhiên có quyền góp mặt từ vòng play-off. Từ hệ lụy này, tân HLV trưởng Marco Giampaolo - người vừa nhận trọng trách thay thế vị tiền nhiệm Gennaro Gattuso cách đây một tuần, sẽ chỉ cùng AC Milan tập trung vào mặt trận trong nước.

AC Milan là một trong số ít các câu lạc bộ giành được nhiều danh hiệu nhất của bóng đá châu Âu với 7 lần vô địch Cúp C1/Champions League, chỉ đứng sau Real Madrid với 13 lần đăng quang. Ở mặt trận quốc nội, 18 danh hiệu Serie A giúp AC Milan đứng trên mọi đội bóng và chỉ xếp sau Juventus.

Gianluigi Donnarumma nhiều khả năng gia nhập PSG với giá 56 triệu bảng

Không có suất tham dự Champions League và giờ còn mất luôn tư cách chinh chiến ở mặt trận hạng hai Europa League, AC Milan sẽ thất thu rất nhiều ở mùa giải tới, chưa kể họ sẽ không thể giữ chân tiền đạo người Ba Lan Krzysztof Piatek hay thủ môn trẻ Gianluigi Donnarumma, những ngôi sao hàng đầu luôn khát khao được chinh phục đấu trường châu Âu.

Việc AC Milan bị cấm dự các cúp châu Âu khiến đội bóng cùng cảnh ngộ Man City lo lắng đứng ngồi không yên. Trong nhiều tháng qua, Tiểu ban kiểm soát tài chính của LĐBĐ châu Âu (CFCB) do cựu Thủ tướng Bỉ ông Yves Leterme đứng đầu đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô nhắm vào Man City và đã kịp trưng ra nhiều bằng chứng về sự vi phạm luật Công bằng tài chính của Man "xanh".

Man City lo bị cấm giống AC Milan

Nhiều tờ báo hàng đầu ở Anh và châu Âu đã tiết lộ, các quan chức hàng đầu UEFA đã quyết định rằng Man City sẽ bị cấm thi đấu ở Champions League trong ít nhất một mùa giải, dự kiến là ở mùa giải 2020-2021. Chỉ có vậy, những thương vụ mua sắm vô tội vạ của Man City và nhiều đội bóng khác mới hy vọng phải chùn bước.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

