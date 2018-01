Cần phải khẳng định U-23 Việt Nam rất khó làm nên chuyện trước U-23 Iraq, bởi U-23 Việt Nam kém Iraq về mọi mặt từ lực lượng đến đẳng cấp và đặc biệt là vấn đề thể lực.

Trước trận U-23 Việt Nam và U-23 Iraq, mọi thông số đều ủng hộ U-23 Iraq. U-23 Việt Nam dường như chỉ trông chờ vào may mắn mới có thể làm nên chuyện trước thầy trò HLV Abdul Ghani Shahad của Iraq.

HLV Abdul Ghani Shahad và HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Thể lực là lí do quan trọng nhất có thể khiến U-23 Việt Nam không thể thắng Iraq. U-23 Việt Nam đã vắt kiệt sức sau ba trận vòng bảng. Nền thể lực của các đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ tốt, đó là chưa kể việc thầy trò HLV Park Hang-seo lại có ít hơn một ngày nghỉ so với Iraq.

Lí do thứ hai là lực lượng và đẳng cấp. Rõ ràng so về thực lực thì U-23 Việt Nam không thể sánh bằng một U-23 Iraq mạnh đồng đều và cũng có những cá nhân xuất sắc. Hôm qua (19/1), U-23 Uzbekistan đã gây sốc khi loại nhà ĐKVĐ Nhật Bản với tỉ số khó tin 4-0.

Điều này có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho U-23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với Iraq. Tuy nhiên, lực lượng của Uzbekistan không quá thua sút Nhật Bản nên họ có cơ sở để thắng hơn. Ngoài ra, việc Uzbekistan gây bất ngờ trước Nhật vô tình gây khó cho Việt Nam vì Iraq sẽ cảnh giác cao độ.

U-23 Iraq quá mạnh so với U-23 Việt Nam.

HLV Abdul Ghani Shahad cũng nói rằng ông đã tính đến mọi phương án, kể cả đá hiệp phụ lẫn sút phạt đền. Nếu trận đấu phải kéo dài qua hiệp phụ thì U-23 Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn vì nền thể lực kém hơn đối thủ rất nhiều.

Vậy thì thầy trò HLV Park Hang-seo hi vọng gì để đánh bại Iraq. Yếu tố để Việt Nam gây bất ngờ cho Iraq, đó là tinh thần thoải mái vì đã vượt chỉ tiêu. Ngoài ra phải cần đến may mắn như trong trong trận gặp Syria thì Việt Nam mới có thêm hi vọng.

Chiến thuật cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc đối đầu này. Nếu HLV Park Hang-seo tính toán hay hơn HLV Abdul Ghani Shahad thì U-23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn.

Tinh thần thi đấu ngoan cường, lăn xả vẫn chưa đủ giúp U-23 Việt Nam có thể hạ Iraq.

Dù thế nào thì U-23 Việt Nam cũng rất khó thắng Iraq, đặc biệt nếu trận đấu phải kéo dài qua hai hiệp phụ thì U-23 Việt Nam cầm chắc phần thua. Muốn thắng Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo cần giữ tinh thần thoái, cái đầu lạnh, chắt chiu từng cơ hội và cả may mắn song hành mới có thể hạ gục Iraq trong 90 phút chính thức.

Phải hội tụ đủ quá nhiều yếu tố là rất khó với thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì thế, nhiều khả năng U-23 Việt Nam sẽ dừng cuộc chơi tại VCK U-23 châu Á lần này trước U-23 Iraq.

VietBao.vn