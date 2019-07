Sự kiện:

Bóng chuyền Việt Nam

Trần Thị Thanh Thúy

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chuyền 2, Thu Hoài nhoài người đẩy bóng

Thanh Thúy luôn có những cú đập trên chắn khiến hàng phòng ngự đội bạn bất lực

Chủ công trẻ, Nguyễn Thị Trinh tỏa sáng trong trận cầu lớn

"Hot-girl" Kim Thanh với một pha phòng thủ chắc chắn

Libero Nguyễn Khánh Đang luôn hoàn thành tốt khâu phòng thủ

Cặp đôi "song Trinh" trong một pha bám chắn trên lưới

Hoàng Thị Kiều Trinh (số 7) ghi được 7 điểm trong trận đấu này

Kim Thanh ghi được 4 điểm trong trận đấu với Thái Lan

Thanh Thúy với một pha đẩy bóng lỏng kỹ thuật

Số ít khán giả Thái Lan có mặt tại nhà thi đấu Gia Lâm

Các cầu thủ và khán giả Việt Nam vui sướng vỡ òa khi thắng đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

VietBao.vn