Người truyền lửa hay là Park Hang… “son” Cái tên của HLV Park Hang-seo được nhiều người cố tình đọc trại đi là Park Hang “son” bởi sự may mắn mà HLV này mang lại cho bóng đá Việt Nam. Còn nhớ cả HLV Riedl lẫn Calisto khi phát biểu thường nhắc đến hai từ may mắn và cho rằng trong bóng đá phải có may mắn đồng hành thì mới làm nên chuyện lớn được. Ông Park Hang-seo và các học trò có cái hay là sự tự tin khi đá với các đội bóng kèo trên, là sự tuân thủ đúng đấu pháp và một tinh thần thi đấu quả cảm như các chiến binh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là thầy trò ông luôn có sự may mắn đồng hành. Từ cú sút bật chân hậu vệ U-23 Úc thành bàn thắng khó đến hàng loạt tình huống ăn bàn mà các tiền đạo Syria bỏ qua. Ông Park là người truyền lửa tuyệt vời nhưng cũng là một HLV rất “son”, luôn mang đến may mắn cùng các học trò của mình. Đ.TRƯỜNG