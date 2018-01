Tối 23-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (PK20, Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị đã huy động 100% quân số và chuẩn bị mọi tình huống nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô, nhất là tình trạng đua xe, sau trận thắng lịch sử

của đội tuyển U23 Việt Nam

Lực lượng CSCĐ xuống đường từ rất sớm để bảo đảm an ninh trật tự. ẢNh: TUYẾN PHAN

“Hiện tại, đơn vị đã cử lực lượng có mặt tại các ngã ba, ngã tư trên các tuyến phố Hà Nội. Cũng phối với lực lượng CSGT, chúng tôi đã chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an ninh trật tự cho đêm nay và rạng sáng ngày mai” - Thượng tá Mẽ cho hay.

Vị Trung đoàn trưởng cũng chia sẻ chiến thắng của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam là rất đáng tự hào, tuy nhiên lực lượng CSCĐ nói riêng và các lực lượng khác sẽ phải vất vả hơn thường ngày để bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT LONG

Đối với tình trạng đua xe trái phép có thể sẽ xảy ra, Thượng tá Mẽ cho biết đã chủ động lên kế hoạch với các tình huống này. Nếu có các diễn biến đột ngột xảy ra, đơn vị đều có thể xử lý và ứng phó.

Trước đó, sau trận thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, Hà Nội đã không xảy ra tình trạng đua xe và cũng không xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào. Đạt được kết quả này, lực lượng CSCĐ cũng như các lực lượng khác đã phải căng mình giữ gìn an ninh trật tự.

Do đó đêm nay lực lượng CSCĐ cũng sẽ làm việc hết công suất, không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ quá khích.

VietBao.vn