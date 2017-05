HLV Hữu Thắng được xem là ông thầy mát tay và nổi bật ở khả năng gắn kết một tập thể lấy tinh thần khắc phục những mặt yếu kém về chuyên môn. Ở Hà Nội T&T, HLV Hữu Thắng được lòng bầu Hiển bởi cách cầm quân kiểu “đại ca”. Về SL Nghệ An, HLV Hữu Thắng “trị” được một số ngôi sao cứng đầu trở về dưới trướng của mình và sẵn sàng sống chết vì anh Thắng. Điển hình là Huy Hoàng có thể phản ứng HLV này, HLV nọ nhưng anh Thắng về là Hoàng “lác” quy phục ngay. Thậm chí khi anh Thắng rời cái nôi SL Nghệ An rồi mà Quế Ngọc Hải lên đội tuyển thi đấu và ghi bàn còn vén áo đấu lên để khoe ảnh anh Thắng (in trên chiếc áo trong) trước rừng ống kính như một cách thể hiện người anh và cũng là người thầy mà mình cảm kích.

Cũng với tính cách đấy mà bầu Đức “kết” Hữu Thắng đến độ sau khi làm đủ mọi cách để sa thải Miura thì ông bầu này nghĩ ngay đến và tiến cử liền Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển. Cũng cần biết bầu Đức từng tuyên bố ở Việt Nam không cần HLV giỏi mà chỉ cần HLV nói cầu thủ nghe (!?).

HLV Hữu Thắng nhìn các cầu thủ của mình bị U-20 Argentina gây áp lực và làm vỡ ra nhiều vấn đề. Ảnh: XUÂN HUY

Trước trận gặp U-20 Argentina, sau 90 phút xem chân cẳng đối thủ và chuẩn bị cho cầu thủ của mình, HLV Hữu Thắng đã nghĩ ngay đến khả năng một đội U-22 hình thành từ HA Gia Lai + sẽ có thể chơi sòng phẳng và đá đôi công với lứa đàn em Messi. Đó có thể là một cách lên gân để cầu thủ mình tự tin vốn là thủ thuật của các HLV cần cầu thủ mạnh mẽ về tinh thần. Bằng chứng là Công Phượng cũng không biết nhiều về U-20 Argentina nhưng cũng nói rất cứng trong cuộc họp chuyên môn trước trận đấu giống ông thầy của mình.

Kết quả là U-20 Argentina dù nhỏ tuổi hơn nhưng đã cho thấy họ biết cách khai thác tất cả yếu kém của đối thủ dù vẫn chưa bung hết sức. Năm bàn thắng ở đủ mọi tư thế gồm sút phạt, sút xa, phối hợp từ tình huống cố định và không chiến… Họ không cho các cầu thủ U-22 có lấy một cơ hội dù có những lúc vụng về để mất bóng và nhanh nhẹn tổ chức phòng ngự.

Sau 90 phút, HLV Hữu Thắng nhận lỗi về mình trước và đó là tính cách của HLV này khi còn làm các CLB. HLV này cũng chỉ ra một số điểm mà các cầu thủ khiến ông thất vọng. Nhưng xét cho cùng qua 90 phút đáng thất vọng đấy thì yếu tố tinh thần vẫn thường thấy trong các cầu thủ dưới thời Hữu Thắng lại xuống đến đáng ngại. Các cầu thủ từng nổi đình nổi đám với lối chơi kỹ thuật và được kỳ vọng gần như không có lấy không gian lẫn thời gian để cầm bóng và tổ chức bóng.

Nếu U-20 còn có những biện pháp để bịt từng lỗ rò như hoán đổi cả tiền vệ phòng ngự to cao về chơi hậu vệ biên để bịt cánh phải bị khoan nhiều nhất thì U-22 nhiều lúc không biết phải bịt từ đâu. Họ cuống cuồng khi tổ chức tấn công từ cầu môn lên nhưng chỉ mới nhịp hai và vừa ra khỏi khu 16,5 m là bị vây ráp, bị cướp bóng và bị ghi bàn (bàn nâng tỉ số 2-0).

Nói các học trò HLV Hữu Thắng gặp một đối thủ quá mạnh, quá đẳng cấp cũng đúng mà nói họ không có những phương án dự phòng để khắc phục cũng không sai.

Thua trong một trận trước U-20 Argentina rõ ràng tốt hơn rất nhiều trước những trận thắng như chẻ tre với “quân xanh” ít đối kháng để tìm cảm giác chiến thắng.

Và vẫn còn rất may cho đội U-22 Việt Nam là từ trận thua đấy thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vỡ ra rất nhiều để xem lại chỉ tiêu vàng và để hiểu về mình, về các đối thủ ở SEA Games 29 hơn.

VietBao.vn