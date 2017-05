Từ hôm nay 18-5, ĐT U20 Việt Nam sẽ ở khách sạn On City tại thành phố Cheonan, để chuẩn bị cho vòng bảng U20 World Cup 2017. Đây cũng là khách sạn mà đối thủ của chúng ta ở trận ra quân là U20 New Zealand đặt đại bản doanh.

U20 Việt Nam sẽ tập kín hoàn toàn trước trận ra quân

Lo lắng có thể bị bắt bài, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định "đóng cửa" toàn bộ các buổi tập từ nay cho đến trận ra quân với đối thủ New Zealand. Điều này vừa giúp U20 Việt Nam giữ được những miếng đánh bí mật, lại vừa khiến cho các cầu thủ đỡ bị phân tâm.

Riêng đối với các phóng viên Việt Nam từ quê nhà sang Cheonan đưa tin, họ chỉ được phép ghi hình, chụp ảnh 15 phút đầu trong các buổi tập của đội U20 Việt Nam.

Khách sạn On City nơi U20 Việt Nam đóng quân

Hôm qua, trước khi di chuyển từ Mokpo đến Cheonan, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tập trung toàn đội để họp rút kinh nghiệm. Ông nhấn mạnh vào việc chỉ còn 4 ngày nữa là tới trận mở màn, nên yêu cầu các cầu thủ thể hiện được sự tập trung và quyết tâm cao nhất.

Về khách sạn On City, đây là một khách sạn hạng sang với đầy đủ tiện nghi. Trong thời gian này, BTC đã bố trí nhân viên an ninh đảm bảo 24/24. Trong thời gian U20 Việt Nam và U20 New Zealand lưu lại, sẽ không có bất cứ khách lạ nào có thể đặt phòng ở tại đây.

