Năm 2014, Việt Nam và Myanmar có một lứa trẻ U-19 phát triển song song và hay nhìn sang nhau. Lứa U-19 Việt Nam khi ấy được ví là con của bầu Đức, được ông kỳ vọng hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games ăn đứt Thái Lan ở cấp độ trẻ. Cũng ăn theo lứa U-19 này, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vừa nhậm chức còn cao hứng tuyên bố sẽ chơi World Cup (!?). Lứa U-19 Myanmar được ví là con của tỉ phú Myanmar U Zaw Zaw. Ông này đồng thời cũng là chủ tịch LĐBĐ Myanmar và là người bỏ tiền đầu tư các học viện bóng đá ở Myanmar.

Một năm sau thì chỉ có lứa U-19 Myanmar được dự vòng chung kết U-20 thế giới. Họ đăng cai vòng chung kết U-19 châu Á và với lợi thế chủ nhà đã vào đến bán kết rồi lấy suất dự World Cup U-20 2015. Trong khi đó lứa U-19 Việt Nam khi ấy rơi vào bảng quá “xương” cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Kết quả là U-19 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng.

Tiền vệ Clayton Lewis của U-20 New Zealand sẽ đối đầu với hàng thủ U-20 Việt Nam của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: CTV

Sau khi đội trẻ của mình có suất dự World Cup, tỉ phú U Zaw Zaw đã tạo điều kiện cho toàn đội đi tập huấn châu Âu 1,5 tháng, sau đó tiếp tục sang Nhật Bản tập huấn hai tuần trước khi đến New Zealand dự World Cup U-20 năm 2015.

U-19 Việt Nam năm 2016 vào bán kết giải U-19 châu Á và đoạt vé dự World Cup U-20 cũng được VFF đầu tư mạnh, tham dự nhiều giải sau đó, rồi có chuyến tập huấn châu Âu, có các trận giao hữu quốc tế chất lượng…

Và giống như một người thế vai, hai năm sau U-20 Việt Nam đá trận khai mạc bảng E World Cup U-20 cũng gặp đối thủ New Zealand đầu tiên y hệt như Myanmar hai năm trước dự giải này.

Hai năm trước, U-20 của New Zealand do HLV Darren Bazeley dẫn dắt đã đánh bại U-20 Myanmar 5-1. Còn bây giờ, U-20 New Zealand vẫn do HLV Darren Bazeley dẫn dắt và họ xác định U-20 Việt Nam sẽ là đối thủ chính của mình.

Không thể so sánh một U-20 New Zealand với U-20 Argentina nhưng cách vận hành lối chơi, cầu thủ thể hiện, cách thực thi đấu pháp và giải quyết tình huống thì rõ ràng U-20 New Zealand là một tập thể có lối chơi bóng hiện đại. Họ đá thực dụng với phương án tiếp cận cầu môn đối phương bằng nhiều cách cùng những pha kết thúc ăn bàn rất đa dạng. Điều đáng nói là U-20 New Zealand tham dự World Cup vẫn còn ba “sát thủ” từng dự giải cách đây hai năm là Clayton Lewis, Moses Dyer và Billingsley.

Họ không phải dạng vừa nhưng nhiệm vụ của U-20 Việt Nam là tập trung toàn lực vào ngay trận đầu tại World Cup, tức phải đánh bại U-20 New Zealand để tính cửa xa hơn với hai đối thủ nặng ký hơn.

Đánh bại U-20 New Zealand là nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Một trận đấu cần phải nỗ lực hết mình, tuân thủ đấu pháp tốt, thể lực sung mãn, lạnh đầu và bản lĩnh cùng với đó còn cần có sự may mắn nữa.

Nhưng may mắn chỉ mỉm cười với những kẻ biết nỗ lực hết mình mà thôi. Hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được tất cả, không lặp lại vết xe đổ của U-20 Myanmar hai năm về trước.

VietBao.vn