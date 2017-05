- Kết quả lượt trận cuối các bảng đấu khác đẩy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào cửa rất hẹp, một khi mơ giành vé vào vòng knock-out. Trong tình thế đã... hoàn thành nhiệm vụ, chẳng thế đoán định nổi U20 Việt Nam có thể bùng nổ đến cỡ nào.

Nhật Bản diễn trò với Italia, U20 Việt Nam gặp nguy

U20 Việt Nam: Vá hàng thủ, chờ “sát thủ” lên tiếng

HLV Hoàng Anh Tuấn gân guốc, dạy trò bắn hạ U20 Honduras

Báo chí Honduras kêu gọi địa chấn trước U20 Việt Nam

U20 Việt Nam lấy vé vòng knock-out theo kịch bản nào?

Khó...

Ít nhất, cho tới trước khi trận đấu gặp U20 Honduras, cơ hội để U20 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích là còn nguyên, dù nó đã hẹp hơn rất nhiều so với tính toán trước đó.

Đánh bại U20 Honduras là điều kiện cần. Nhưng để đủ, U20 Viêt Nam cần thắng cách biệt... 4 bàn, qua đó mới đủ điều kiện đi thẳng vào vòng knock- out với tư cách 1 trong 4 đội đứng thứ 3 tốt nhất.

Honduras (áo xanh) không được đánh giá cao hơn

Thắng và phải dội mưa gôn vào lưới U20 Honduras như thế là nhiệm vụ không đơn giản cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Kể cả khi đối thủ gần như bị loại nhưng cũng không đến mức buông xuôi, trong khi U20 Honduras cũng cần một kết quả tích cực để tránh mưa chỉ trích từ truyền thông nước nhà.

Không chỉ buộc phải thắng với một cách biệt cao, trong thời điểm mà các chân sút của U20 Việt Nam vẫn đang im tiếng, tấm vé cũng không dễ thuộc về thầy trò ông Tuấn “con” khi cục diện ở bảng F cũng rất... nhập nhằng.

Thắp ngọn lửa hi vọng

Vé đi tiếp là thử thách và cần cả may mắn mỉm cười cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Nhưng còn sống còn hi vọng, và chính U20 Việt Nam phải tự thắp lên ngọn lửa hi vọng ấy.

Với 1 điểm trong tay, thực tế U20 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ so với kỳ vọng trước ngày sang Hàn Quốc dự VCK U20 thế giới. Bởi sòng phẳng mà nói, U20 Việt Nam là cái tên bị đánh giá thấp trong số 24 cái tên tham dự. Và bởi vậy, tinh thần thoải mái là thứ giá trị nhất mà U20 Việt Nam có lúc này.

Tiến lên nào, các chiến binh dũng cảm!

Tinh thần thoải mái, trong khi U20 Honduras dường như cũng "vừa miếng" so với U20 Việt Nam về kỹ năng chơi bóng cũng như cách tuân thủ chiến thuật. Điều mà đội bóng này nhỉnh hơn chỉ là thể hình và thể lực.

U20 Việt Nam ở thế phải thắng rất có thể chơi giống như những gì đã trình diễn ở 45 phút đầu tiên với U20 New Zealand. Cho nên, điều quan trọng nhất vẫn là các chân sút có thể giải quyết tình huống hay không.

Cửa hẹp, nhưng tinh thần thoải mái và phía sau là là hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam. Đó là điểm tựa cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn có thể mang điều kỳ diệu đến với bóng đá Việt Nam một lần nữa.

Cứ thoải mái để chiến, để hi vọng, hỡi các chiến binh U20 Việt Nam.

Mai Anh

VietBao.vn