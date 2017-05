Ở buổi tập cuối cùng này, đội tuyển U20 Việt Nam không tập luyện trên sân thi đấu chính Cheonan Sports Complex do FIFA không đồng ý cho tất cả các đội bóng được tập tại đây nhằm bảo đảm chất lượng mặt sân nhằm phục vụ cho các trận đấu chính thức. Thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ tranh thủ ghé qua địa điểm này để tham quan trước nơi sẽ diễn ra trận đấu mở màn bảng E của đội tuyển gặp U20 New Zealand. Ban huấn luyện U20 Việt Nam mong muốn giúp các cầu thủ có sự định hình tốt hơn về không gian của sân vận động, qua đó cũng tạo tâm lý chủ động hơn khi chính thức thi đấu trong trận đấu tới.

Mở đầu buổi tập, chuyên gia thể lực của đội tuyển Martin Forkel như thường lệ yêu cầu các cầu thủ khởi động rất kỹ để tránh những chấn thương không đáng có. Sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra các giáo án nhằm củng cố lại cho các học trò những mảng miếng phối hợp cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự, vốn đã được rèn giũa rất kỹ lưỡng trong thời gian qua. Khối lượng vận động chỉ dừng lại ở mức vừa phải, đủ để duy trì sự hưng phấn cũng như giảm tải tối đa cho các cầu thủ.

Cuối buổi tập, vị chiến lược gia người Khánh Hòa đã dành thời gian để truyền sự tự tin và tinh thần quyết tâm cho các học trò: “Ngày mai chúng ta sẽ bước ra sân và chiến đấu. Tinh thần và sự tập trung của 11 cầu thủ chính thức cũng như các cầu thủ dự bị đều phải như nhau, người ở ngoài phải động viên người ở trong, những người ở trong sân phải động viên lẫn nhau, ủng hộ nhau và thể hiện tinh thần đoàn kết để chơi cho tốt”.

“Chúng ta không chịu sức ép nào cả, hãy chơi bằng tất cả những gì mình có. Bóng đá thì luôn có sai số và nếu sai thì chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Hãy đá hết sức mình, đoàn kết với nhau và đừng lùi bước”, HLV trưởng U20 Việt Nam nhấn mạnh.

Trước khi lên xe trở về khách sạn, toàn đội đã nhận được món quà bất ngờ từ sự hiện diện của tiền vệ Bùi Tiến Dụng, cầu thủ đã không may dính chấn thương nặng trong đợt tập huấn tại Đức và lỡ hẹn một cách đáng tiếc với U20 World Cup 2017. Dù không thể thi đấu, nhưng Tiến Dụng vẫn quyết định sang Hàn Quốc để cổ vũ tinh thần cho các đồng đội. Cầu thủ trẻ của CLB Than Quảng Ninh đã tới động viên các đồng đội và tin tưởng U20 Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước U20 New Zealand.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand trong khuôn khổ bảng E U20 World Cup 2017 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ (18 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 22-5 trên sân Cheonan Sports Complex, Hàn Quốc.

HUY VŨ

VietBao.vn