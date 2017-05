18g00, sân Cheonan: U20 Việt Nam vs U20 New Zealand Đội hình dự kiến: U20 Việt Nam: Tiến Dũng (thủ môn), Tấn Tài, Tấn Sinh, Đình Trọng, Văn Hậu; Minh Dĩ, Quang Hải, Hoàng Nam, Văn Hào, Thanh Bình, Đức Chinh. U20 New Zealand: Michael Woud, Dane Ingham, Sean Liddicoat, Luke Johnson, Hunter Ashworth, James McGarry, Connor Probert, Moses Dyer, Joe Bell, Myer Bevan, Logan Rogerson.