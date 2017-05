Trước Zambia, Costa Rica bị lép vế hoàn toàn thế nhưng đội bóng này vẫn có được điều quan trọng nhất: Bàn thắng để đoạt trọn vẹn 3 điểm.

Trước lượt đấu cuối bảng C, U20 Zambia đã đoạt vé vào vòng loại trực tiếp nhờ thắng Bồ Đào Nha 2-1, thắng Iran 4-2. Với việc vẫn có thể bị Iran cạnh tranh vị trí nhất bảng, thực tế là Zambia cũng nỗ lực thi đấu trước Costa Rica.

Thế nhưng, không may cho đội bóng này là họ lại để thủng lưới sớm ở ngay phút 15. Người lập công cho Costa Rica là Daly.

Sau đó, Zambia kiểm soát hoàn toàn trận đấu, cầm bóng tới 59%, tung ra 21 cú dứt điểm (gần gấp đôi Costa Rica, 12) về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, các cú sút của Zambia đều khá thiếu chính xác và không ghi được bàn thắng.

Ở những phút cuối, Zambia còn 1 lần sút tung lưới Costa Rica nhưng sau khi nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ VAR, trọng tài đã không công nhận tình huống này. Chung cuộc, Zambia chịu thất bại 0-1 tuy nhiên vẫn đứng đầu bảng C với 6 điểm. Costa Rica mở rộng cơ hội đi tiếp khi có 4 điểm.

Ở trận còn lại, Bồ Đào Nha đã thắng nghẹt thở Iran 2-1. Iran mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 4 nhờ công Shekari. Mãi tới phút 54, Goncalves mới cân bằng được tỷ số cho các hậu duệ Ronaldo. Nếu kết quả này duy trì, Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn bị loại.

Nhưng rất may cho các hậu duệ Ronaldo, ở phút 86, Xande Silva đã có cú dứt điểm cực khó đập vào cầu thủ Iran để ghi bàn.

Bồ Đào Nha có chiến thắng nghẹt thở trước Iran (Ảnh: FIFA).

Chiến thắng 2-1 phần nào cũng hợp lý cho Bồ Đào nha ở trận này. Họ đã kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 24 cú dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ (8) dù nhiều lần không chính xác vì vội vàng.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 3 trận, hiệu số 0, bằng thành tích của Costa Rica. Tuy nhiên, nhờ việc đã ghi được 4 bàn thắng, trong khi Costa Rica chỉ có 2, hậu duệ Ronaldo xếp thứ nhì bảng C và chính thức đi tiếp.

Đứng thứ 3 bảng C nhưng Costa Rica cũng đã chính thức đi tiếp, khi hơn 2 đội thứ 3 bảng B và A lần lượt là Đức (4 điểm, hiệu số -1) và Argentina (3 điểm).

Vào lúc 18h00 hôm nay, 2 trận cuối bảng D giữa Italia vs Nhật Bản, Nam Phi vs Uruguay sẽ diễn ra. Dù nhận tin kém vui từ bảng C nhưng vẫn còn cơ hội nhận "quà" từ bảng D trước khi gặp Honduras trưa mai.

Nếu trận Italia vs Nhật Bản không kết thúc hòa thì U20 Việt Nam chỉ cần thắng Honduras để có 4 điểm là chắc suất đi tiếp.

VietBao.vn