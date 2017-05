U-20 Việt Nam có nhiều cơ hội trước Honduras nhưng may mắn vẫn chưa đến, thậm chí khi có sự quyết đoán hơn so với trận đầu gặp New Zealand thì lại thiếu chính xác hoặc cột dọc từ chối nỗ lực.

HLV Carlos Tabora của đội U-20 Honduras đánh giá: “U-20 Việt Nam thua trận vì sức mạnh và sức bền hạn chế. Các bạn có nhiều cầu thủ có kỹ thuật và tư duy rất tốt nhưng điểm yếu lớn nhất là thể lực, sức bật trong thời điểm cần thiết. Chúng tôi có 3 điểm trận này là nhờ những điểm yếu của Việt Nam. Hai bàn thắng của chúng tôi được ghi từ phút 76, điều này có nghĩa là khi cầu thủ Việt Nam đã xuống sức.

Sự hạn chế sức mạnh, sức bền và sức rướn của Việt Nam đã khiến họ chịu nhiều hạn chế. Vì thế, khả năng tận dụng cơ hội của họ trở nên giảm đi rất nhiều. Việt Nam dàn xếp tốt nhưng khi dứt điểm thì lực không mạnh. Họ thường mệt nhoài sau một pha phối hợp dẫn đến cú sút không tốt”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn của U-20 Việt Nam tiết lộ: “Tôi hơi buồn nhưng không thất vọng vì không đạt được mục tiêu đề ra từ đầu giải. Bóng đá Việt Nam đến với giải này như mặc một chiếc áo quá rộng. Tôi tự hào về U-20 Việt Nam có mặt tại giải thế giới. Nhất định trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn”.

VietBao.vn