U-20 Việt Nam vừa có trận thua 1-4 trước U-20 Argentina trên sân Thống Nhất. Đây là trận thua cần thiết và vỡ ra nhiều bài học quý báu cho các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U-20 Argentina chơi chừng trên mức “ga” trung bình, họ nhàn nhã (nói như HLV Hoàng Anh Tuấn). Đúng vậy, hàng phòng ngự của họ quá nhàn nhã, chẳng phải vất vả truy cản các chân sút Việt Nam.

Suốt 90 phút của trận đấu, U-20 Việt Nam chỉ có vài lần khiến thủ môn của U-20 Argentina nhoài người, ngã người mà thôi. Bàn thắng danh dự của Hà Đức Chinh, đó cũng là một pha xử lý đẹp của tiền đạo SHB Đà Nẵng, tiếp đến là pha dứt điểm giữa lúc các cầu thủ trẻ Argentina nói chung và hàng phòng ngự đã không muốn đá nữa.

Các cầu thủ Argentina ập vào rất nhanh

Điều quan trọng như HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định trước trận đấu này đó là việc các học trò của mình vỡ ra được nhiều điều. Thứ nhất là những đối thủ cao to, họ rất nhanh. Chỉ cần một sai lầm, chậm một nhịp là U-20 Việt Nam có thể trả giá ngay.

Có bóng chần chừ, không suy nghĩ nhanh, hoặc chủ quan là lập tức đối phương ập vào ngay và rồi phải trả giá. Đây là cách suy nghĩ và cách "hành xử" với trái bóng theo thói quen của hầu hết các cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Vị trí của Tiến Dụng lần lượt Trọng Đại và bốn cầu thủ khác được thử nghiệm

World Cup sắp tới, U-20 Việt Nam gặp toàn những đối thủ cao to. U-20 Pháp được nhận định là rất mạnh, là ứng viên vô địch, Honduras cũng cực to, cực khỏe, tương tự là New Zealand.

Thua U-20 Argentina đã vỡ ra nhiều điều, đội bóng cùng tuổi vùng Nam Mỹ đã dạy cho các bạn cùng tuổi Đông Nam Á về bài học hay, U-20 Việt Nam đã có màn cọ xát cực tốt trước khi bước vào đấu trường nghiệt ngã World Cup sắp tới vốn không có chỗ cho một tí chủ quan và sự sai lầm.

Đức Chinh có một bàn thắng danh dự cho chủ nhà

Sau trận giao hữu bổ ích này có lẽ HLV Hoàng Anh Tuấn còn mổ băng và lên lớp cho toàn đội nhiều buổi nữa, đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu với U-20 Việt Nam. Bài: THANH HÀ; Ảnh: PHẠM HUY

VietBao.vn