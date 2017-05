Tối 22/5, bóng đá Việt Nam chính thức có trận đấu đầu tiên tại đấu trường World Cup, đó là trận hòa đáng tự hào của tuyển U20 trước đối thủ mạnh U20 New Zealand ở bảng E Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U20 thế giới (FIFA U20 World Cup 2017) diễn ra tại Hàn Quốc.

U20 Việt Nam khiến đối thủ phải tâm phục, khẩu phục với lối chơi khoa học, chắc chắn trong phòng ngự và lợi hại trong tấn công. Nếu may mắn hơn U20 Việt Nam hoàn toàn có thể giành lấy 3 điểm.

Có thể kể tới tình huống trọng tài không cho U20 Việt Nam được hưởng penalty hay pha dứt điểm vọt xà của Hoàng Đức khi khung thành đã bỏ trống…

Trận hòa 0-0 trước U20 New Zeland cũng giúp U20 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á, khi trở thành đội bóng đầu tiên trong khu vực này giành được điểm số ở sân chơi tầm thế giới (không tính Australia mới gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á).

U20 Việt Nam xuất hiện nổi bật trên trang chủ của tờ FOX Sports châu Á.

Trước đó, có 3 đội bóng là Indonesia (1979), Malaysia (1997), Myanmar (2015) từng tham dự U20 World Cup nhưng đều tay trắng ra về. Trước kết quả hòa này, U20 Việt Nam đã được lên top 1 tờ báo danh tiếng thế giới, đó là tờ FOX Sports.

Sáng 23/5, FOX Sports châu Á đã có bài viết nằm ở top 1 trang chủ với nhan đề: "Việt Nam mở màn vô cùng ấn tượng ở U20 World Cup" nhằm ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tờ báo châu Á mở đầu bài viết bằng lời khen ngợi: "Tốc độ, kỹ thuật và sự xông xáo, U20 Việt Nam đã làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á trong trận khai mạc U20 World Cup.

Gần 7000 người hâm mộ có mặt ở sân Cheonam, Hàn Quốc trong đó phần lớn là người Việt Nam đã vô cùng hài lòng trước màn trình diễn của đội tuyển, dù chỉ có được kết quả hòa 0-0. Đừng quên đây mới là trận đầu tiên của quốc gia này tại đấu trường World Cup.

Ngoài ra, tờ báo NZfootball của New Zealand cũng lên tiếng khen ngợi U20 Việt Nam: "Đây là đêm Việt Nam trình diễn một trận đấu với quyết tâm rất cao. Các cầu thủ đội bạn cho thấy họ xứng đáng có mặt tại World Cup".

Trang chủ của FIFA cũng mô tả đầy ấn tượng: "Với năng lượng, nhiệt huyết và sôi nổi, U20 Việt Nam đã vùng lên tấn công ngay từ đầu. Đội quân màu áo đỏ liên tục băng lên ào ạt để dồn ép New Zealand…".

U20 Việt Nam đá chưa vừa mắt ông Hải lơ

Tuy dành được một điểm quý giá từ đối thủ mạnh hơn, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khiến chiến lược gia Lê Thụy Hải chưa vừa lòng.

HLV Lê Thụy Hải tỏ ra chưa hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ U20 Việt Nam.

Theo ông Hải thì U20 Việt Nam hay là hay vì đối thủ kém hơn. Còn trước U20 Pháp hay U20 Honduras, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.

"Thực ra mà nói, chúng ta hay là hay với đội kém hơn mình. Bên kia họ không có gì để chúng ta khen trừ tầm vóc và sức mạnh. Mà va chạm họ cũng không hơn. Nếu đội ấy mà có 5, 6 cầu thủ đá ĐTQG New Zealand thì họ kém lắm", ông Hải lơ nhận xét sau trận đấu.

Ngoài ra, vị cựu GĐKT của B.Bình Dương còn phân tích thêm: "U20 New Zealand vào U20 World Cup mấy lần thì chắc rơi vào bảng may mắn. Còn nếu chúng ta gặp đội nào cũng như U20 New Zealand thì chúng ta đã là đội mạnh rồi.

Nhưng nhìn Pháp đá Honduras khác hẳn. Các bàn thắng của họ toàn diện hơn, từ sút xa, sút phạt, đánh đầu. Chúng ta đá với Pháp sẽ rất là khó khăn".

Không những thế, ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bị chiến lược gia người Hà Đông này chê tơi bời.

"Nhìn đội đá thế này thì chưa thấy điểm gì đặc biệt để khen anh Tuấn. Chúng ta chưa có mảng miếng gì cả. Ví dụ đá với đội cao to hơn thì phạt góc phải có miếng, đá phạt phải tổ chức. Nhưng đá thẳng thế thì khó lắm. Lực sút của mình không mạnh. Thủ môn họ to cao thế thì khó sút vào", ông Hải cho biết.

VietBao.vn