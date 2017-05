Tuyển thủ U20 Việt Nam có người nướng thịt riêng trong bữa ăn

Nếu so sánh với những đội tuyển “đàn anh” như ĐTQG hay U22 ở những lần ra nước ngoài thi đấu, thì U20 Việt Nam đang nhận được những chế độ tập luyện và sinh hoạt có phần được ưu ái hơn rất nhiều. Sau chuyến tập huấn 2 tuần ở Đức thành công, lúc này khi đóng quân ở Hàn Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục được tạo những điều kiện thuận lợi và dễ chịu nhất.

Một trong những chi tiết quan trọng nhất chính là chế độ dinh dưỡng mà U20 Việt Nam được hưởng. Từ Đức về Hàn Quốc, họ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đầu bếp tận tâm. Điều này khiến cho nỗi lo về ăn uống, vốn thường xuất hiện ở các đội tuyển khi thi đấu xa nhà, được hoàn toàn xóa bỏ.

Những ngày ở Trung tâm huấn luyện thể thao Mokpo để lại ấn tượng nhiều nhất cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Trước khi di chuyển tới Cheonan để chuẩn bị cho vòng bảng, thì Mokpo đã thực sự là một hoài niệm khiến cả đội U20 đều lưu luyến.

Ở đây có những đầu bếp thấu hiểu và nhiệt tình, giúp cho các cầu thủ ăn bữa nào cũng cảm thấy ngon miệng và vơi đi nỗi nhớ nhà. Có cơm, có phở, các món ăn truyền thống của Việt và Hàn, tất cả đều khiến các cầu thủ cảm thấy ngon miệng.

Thậm chí, hầu hết mọi bữa, Trung tâm Mokpo còn cử hẳn những nhân viên tận tâm đến từng bàn… nướng thịt cho từng cầu thủ ăn, thay vì để họ tự làm. Chi tiết nhỏ này đã cho thấy sự chu đáo của Ban tổ chức chủ nhà Hàn Quốc dành cho đội Việt Nam.

Sau khi di chuyển đến Cheonan vào hôm qua 18-5 để chuẩn bị cho trận gặp U20 New Zealand mở màn vòng bảng vào 18h ngày 22-5 tới, U20 Việt Nam tiếp tục nhận được sự tiếp đón nồng hậu khi được bố trí ở khách sạn On City.

Do Cheonan không phải là điểm du lịch nên không có những khách sạn sang trọng bậc nhất, nhưng On City cũng là một nơi rất tuyệt vời để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lưu lại. Đây cũng là đại bản doanh mà U20 New Zealand lưu trú trong những ngày tới. Khách sạn này rất tiện nghi và được siết chặt an ninh 24/24.

Trong thời gian hai đội lưu lại, sẽ không có bất cứ khách lạ nào có thể đặt phòng ở đây. Công tác hậu cần về ăn uống tất nhiên cũng được đảm bảo tối đa, để các cầu thủ tiếp tục có những bữa ăn ngon miệng như ở nhà.

“Điều kiện ăn ở tại Hàn Quốc rất ổn, chúng tôi rất biết ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc vì đã tạo điều kiện để đội U20 có trải nghiệm này. Việc của chúng tôi bây giờ chỉ là tập trung luyện tập và thi đấu thôi”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói. Được biết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc - Chung Mong Gyu hứa sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để U20 Việt Nam có thể hoàn toàn thoải mái tập trung vào thi đấu ở 3 trận vòng bảng sắp tới.

VietBao.vn