Không được đánh giá quá cao với thành tích “khiêm tốn” tại ngày hội bóng đá trẻ thế giới, tuy nhiên, các đội bóng châu Á đã tạo tiếng vang lớn sau lượt trận đầu tiên ở VCK World Cup 2017. Thậm chí, dù chỉ có 1 điểm sau trận hòa tiếc nuối trước U20 New Zealand tối 22/5 nhưng U20 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm ở đấu trường thế giới.

U20 Việt Nam đã có một trận đấu đầy quả cảm và nhiệt huyết trước U20 New Zealand. (Ảnh: Trọng Phú).

Ở lượt trận ra quân, chủ nhà Hàn Quốc đã thắng áp đảo 3 sao trước Guinea, trong khi Nhật Bản đã lội ngược dòng đầy ngoạn mục để giành ba điểm thuyết phục trước Nam Phi một ngày sau đó. Tiếp đà thăng hoa, một đại diện khác của châu Á là Iran cũng ca khúc khải hoàn với thắng lợi 1-0 khi đối đầu với Costa Rica.

Trong khi đó, màn trình diễn của U20 Việt Nam trước New Zealand tối 22/5 nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ FIFA và truyền thông của… New Zealand. Theo đó, FIFA đánh giá “U20 Việt Nam đã có một trận đấu tràn đầy năng lượng, tốc độ và nhiệt huyết” còn NZFootball của New Zealand cũng dành những lợi khen tặng cho lối chơi phòng ngự - phản công và tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U20 Việt Nam có 1 điểm lịch sử sau trận hòa tiếc nuối trước U20 New Zealand ở trận ra quân U20 World Cup 2017. (Ảnh: Getty).

Những con số thống kê sau trận vượt trội như tỷ lệ kiểm soát bóng (63%), số lần dứt điểm cầu môn (11 – trúng đích 5) và thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của U20 Việt Nam trước New Zealand là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện trong trận mở màn VCK U20 World Cup mang tính lịch sử của bóng đá nước nhà.

Không thể giành trọn 3 điểm nhưng màn trình diễn quả cảm của U20 Việt Nam cũng đã góp phần trong lời chào đầy quả cảm của các đội bóng châu Á ở lượt trận ra quân tại ngày hội bóng đá thế giới trẻ. Điều đáng tiếc là niềm vui của Á lục địa không trọn vẹn, bởi Saudi Arabia đã để thua Senegal 0-2 ở trận đấu sau đó tại bảng F.

Phung phí cơ hội, U20 Việt Nam chia điểm trước U20 New Zealand

VOV.VN - Dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng U20 Việt Nam đã quá phung phí và chỉ có 1 điểm với tỷ số hoà 0-0 trước U20 New Zealand.

Không hẹn mà gặp, các đại diện châu Á đều sẽ gặp những đối thủ “nặng ký” ở lượt trận thứ hai. Nếu như chủ nhà Hàn Quốc phải đụng độ U20 Argentina, một trong những ứng viên cho ngôi vô địch và đang “khát” điểm sau trận thua mất mặt 0-3 trước U20 Anh, thì Nhật Bản gặp Uruguay, đội đã đánh bại Italia ở trận ra quân.

Trong khi đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đối đầu với Pháp, đội bóng đã phô trương sức mạnh ở bảng E với thắng lợi 3 sao trước Honduras. Saudi Arabia sẽ nuôi hy vọng không sớm bị loại tại VCK U20 World Cup khi gặp Ecuador./.

Clip CĐV Việt Nam cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

ở sân Cheonan, Hàn Quốc được thực hiện bởi PV Trọng Phú

Ngọc Duy/VOV.VN

Tin tài trợ

Bạn có ngày sinh đặc biệt... trắc nghiệm và nhận quà phong thủy theo mệnh tại đây

Liệu bạn có phải là người có ngày sinh đặc biệt? Bạn sẽ có được cuộc sống thành công? Hãy kiểm tra bằng cách trắc nghiệm sau

Trắc nghiệm vui, nhận quà tặng vòng tay phong thủy 3 điều ước may mắn

Bạn có muốn sở hữu miễn phí vòng đá thạch anh, mắt hổ hay đá ngọc bích giúp trừ tà, may mắn và phát lộc hay không?

VietBao.vn