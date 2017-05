Tuy nhiên, chúng ta có quyền tiếc nuối bởi U20 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để giành chiến thắng mang tính lịch sử.

U20 Việt Nam (đỏ) có trận hòa đáng tiếc. Ảnh: bongdaplus

Các tuyển thủ U20 Việt Nam đã không sa đà vào những màn đôi công trước đối thủ giàu thể lực như U20 New Zealand. Thay vào đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thi đấu chặt chẽ, hạn chế tối đa các pha xuống biên của đối thủ. Thậm chí, U20 Việt Nam còn tỏ ra trội hơn ở các pha phối hợp nhóm trong suốt hiệp 1. Nhờ vậy, các chàng trai áo đỏ đã gây được áp lực về phía khung thành của U20 New Zealand, tuy nhiên, các pha dứt điểm không đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Michael Woud. Cũng trong hiệp đấu này, U20 Việt Nam còn không may mắn khi trung vệ Reese Cox để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài chính không thổi phạt đền.

Trong hiệp 1, U20 Việt Nam còn đủ thể lực nên liên tục đeo sát và hóa giải được hầu hết các pha lên bóng của U20 New Zealand. Nhưng, sang hiệp 2, khi U20 New Zealand đẩy cao tốc độ trận đấu, đồng thời liên tục nhồi bóng vào vòng cấm địa thì hàng thủ U20 Việt Nam đã vất vả hơn rất nhiều. Chất lượng các pha lên bóng của U20 Việt Nam cũng không còn tốt như hiệp 1.

Trong tình thế đó, chỉ có sự ra vào hợp lý cùng khả năng chọn vị trí tốt của thủ thành Bùi Tiến Dũng mới giúp U20 Việt Nam không bị thủng lưới. Cơ hội đáng chú ý nhất của U20 New Zealand đến từ pha tấn công trung lộ bằng bóng sệt, nhưng cuối cùng, tiền đạo U20 New Zealand lại dứt điểm đúng vào vị trí của thủ thành Tiến Dũng.

Trong thế khó khăn, U20 Việt Nam suýt có bàn thắng vào phút 85 sau một pha phản công. Đường chuyền như đặt của Đức Chinh đã không được Hoàng Đức cụ thể hóa thành bàn thắng khi cầu thủ này đặt lòng đưa bóng chệch cột dọc dù trước mặt là khung thành trống trải.

Dù vậy, trận hòa 0-0 cũng giúp bóng đá Việt Nam có điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới dành cho các cầu thủ trẻ.

Ngày 25-5, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Pháp - đội đã thắng với tỉ số 3-0 trước U20 Honduras tại trận đầu tiên tại bảng E. Nhật Hà

VietBao.vn