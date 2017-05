Lúc 18 giờ hôm nay, U-20 Việt Nam ra quân trận đầu tiên gặp U-20 New Zealand tại World Cup U-20. Cả hai đều muốn đánh bại nhau trong trận ra quân để mong có vé đi tiếp, ít ra là tấm vé vớt, tức bốn trong số sáu đội có vị trí thứ ba chung cuộc có thành tích tốt nhất. Điều gì sẽ xảy ra với cách “ủ mưu” của từng đội.

Trọng Đài sẽ chơi vị trí tiền vệ phòng ngự?

Nhìn cách chơi của U-20 New Zealand thì rõ ràng đây là một đội bóng chơi rặt phong cách châu Âu, lối chơi bóng nhanh dài, triển khai bóng ở hai biên rồi lật vào. Gặp U-20 Việt Nam có thể hình thua kém, HLV Darren Bazeley sẽ còn phát huy yếu tố “phong cách châu Âu” mạnh hơn nữa. Họ sẽ dựa trên những lợi thế sẵn có đào sâu sự khác biệt đó để tạo ra thế trận lấn lướt.

Phát biểu trong cuộc họp trước trận đấu, HLV Bazeley khẳng định ông đã xem hầu hết các trận của U-20 Việt Nam đá giao hữu gần đây và cả vòng loại khu vực châu Á hồi năm ngoái (tức vòng chung kết U-19 châu Á năm ngoái tại Bahrain).

Tiền đạo Hà Đức Chinh sẽ được cắm nơi tuyến đầu

Nhiều khẳ năng U-20 New Zealand sẽ tung đòn “bão tố sấm sét” ngay sau 10 phút đầu trận mang tính thăm dò. Tức có nghĩa sau 10 phút thăm dò, họ sẽ liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu hòng tạo ra sự khác biệt mà họ vốn có ưu thế hơn về sức mạnh, thể hình và lối chơi sở trường.

Trong khi đó về phía U-20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không lặp lại cách chơi như của đồng nghiệp Gerd Zeise dẫn dắt U-20 Myanmar hai năm về trước. Lần đó trong trận khai mạc World Cup U-20 năm 2015 thì U-20 Myanmar liền tung đòn và chơi cực nhanh trước chủ nhà New Zealand. Điều đó đã khiến U-20 New Zealand choáng váng thật và chính New Zealand bị thủng bàn trước. Song sau đó New Zealand dần lấy lại thế trận và ghi…liên tiếp 5 bàn.

Những trung vệ U-20 Việt Nam như Tấn Sinh sẽ gặp áp lực cực lớn

HLV Hoàng Anh nhất định đã xem và nghiên cứu kỹ trận đó để có đối sách hợp lý mà đồng hương khu vực, tức U-20 Myanmar từng “sụp hầm”.

Với một đối thủ cao to, lại tôn trọng Việt Nam cùng việc nghiên cứu kỹ, HLV Hoàng Anh Tuấn biết điều đó nên U-20 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với sự thận trọng cao không tung ngay những đòn miếng mang tính bảo bối, không tìm mọi cách để bung ra những đòn hiểm sớm.

Trọng Đại có khả năng phòng ngự từ xa tốt thay cho Tiến Dụng

U-20 Việt Nam sẽ chống lại một cách mãnh liệt việc New Zealand giăng ra cái bẫy chơi nhanh, chơi dồn dập chơi bóng dài để “hút” đối phương vào nhằm tiêu hao sức lực rồi sau đó hạ gục.

Phân phối sức lực đều trong 90 phút và đặc biệt không bị dẫn dụ vào lối chơi nhanh, dài của đối phương là ưu tiên hàng đầu của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc các học trò mình thực thi.

Những cầu thủ khéo kỹ thuật như Quang Hải, Minh Dĩ…sẽ là những át bài trong trận đấu hôm nay ở khu vực giữa sân. Họ sẽ điều phối và cầm chịch lối chơi chậm chắc, gây ức chế đối phương. Phía trên Hà Đức Chinh có thể tận dụng cơ hội hiếm hoi có được khi có bóng. Nhiều khả năng Trọng Đại sẽ chơi vai trò tiền vệ phòng ngự.

Minh Dĩ và Quang Hải sẽ hỗ trợ khu vực giữa sân và sẽ là những tiền vệ kiến thiết, riêng Quang Hải còn đảm nhận vai trò tham gia tấn công và sút cầu môn.

Nếu hiệp 1, U-20 Việt Nam có một thế trận hợp lý thì khả năng một kết quả khả quan có thể đến ở hiệp hai. Còn nếu thua bàn quá sớm thì khả năng vỡ trận là rất cao.

VietBao.vn