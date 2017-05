*13h ngày 28/5: U20 New Zealand vs U20 Pháp (Lượt trận cuối bảng E, sân Daejon)

- U20 Pháp đã chắc chắn giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng cùng hiệu số +7.

- U20 New Zealand hiện xếp thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số +2. Để chắc chắn giành vé đi tiếp, đoàn quân của HLV Darren Bazeley chỉ cần một kết quả hòa.

- Tuy nhiên, vẫn có những khả năng U20 New Zealand đánh mất ngôi nhì bảng vào tay U20 Việt Nam:

+ U20 Việt Nam đánh bại Honduras 4-0, đồng thời U20 New Zealand thua U20 Pháp 0-2. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam là +0, còn U20 New Zealand cũng là +0, tuy nhiên U20 Việt Nam đi tiếp nhờ ghi được 4 bàn, còn U20 New Zealand chỉ có 3 bàn.

+ U20 Việt Nam thắng Honduras 3-0, đồng thời U20 New Zealand thua Pháp 0-4. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam là -1, còn U20 New Zealand là -2.

+ U20 Việt Nam thắng Honduras, đồng thời U20 New Zealand thua đậm từ 6 bàn trở lên. Lúc này, hiệu số của U20 Việt Nam tối thiểu là -3, còn U20 New Zealand chắc chắn từ -4 trở lên (có thể là -5,-6...).

+ Trong trường hợp U20 Việt Nam thắng Honduras 3-0, còn U20 New Zealand thua Pháp 0-3, cả hai đội lúc này đều có hiệu số -1 (ghi 3 bàn và thua 4 bàn). Theo đó, yếu tố fair-play sẽ được tính đến. Đây sẽ là bất lợi với U20 Việt Nam do đã nhận 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ gián tiếp. Trong khi đó, New Zealand mới nhận 4 thẻ vàng

- Nếu hai đội có cùng số thẻ vàng và thẻ đỏ, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra đội xếp thứ nhì.

Trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp, các thành viên U20 New Zealand đến sân từ rất sớm.

Dù không được đánh giá cao sau trận ra quân hòa 0-0 với U20 Việt Nam, U20 New Zealand vẫn bất ngờ đánh bại U20 Honduras với tỷ số 3-1 để mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8.

Trong khi ở phần sân đối diện, HLV Darren Bazeley vẫn tung ra sân đội hình gồm những gương mặt quen thuộc như Woud, Ashworth, Dyer, Cox, Bevan.

U20 Pháp ra sân với nhiều gương mặt dự bị Do đã chắc suất đi tiếp, HLV Ludovic Batelli quyết định để một số trụ cột như thủ thành Lafont, các hậu vệ Issa Diop, Boscagli, Michelin, tiền vệ Tousart, Harit, tiền đạo Thuram và đặc biệt Augustin ngồi ngoài để trao suất đá chính cho nhiều gương mặt dự bị. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội hình ra sân của hai đội +U20 New Zealand: Woud, Liddicoat, Ashworth, Bell, Dyer, McGarry, Sinclair, Cox, Rogerson, Singh, Bevan. +U20 Pháp: Bernardoni, Kwateng, Onguene, Fuchs, Nkunku, Saint Maximin, Blas, Maouassa, Sissoko, Severin, Terrier.

VietBao.vn

Video trực tiếp trận đấu thuộc vòng chung kết U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc: U20 Pháp vs U20 New Zealand.