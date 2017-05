Trong khi U-20 Việt Nam đã có thời gian tập huấn châu Âu trở về và chuẩn bị tiếp U-20 Argentina thì tuần tới U-20 New Zealand mới tập trung trở lại. HLV Darren Bazeley nói vui với báo chí New Zealand: “U-20 New Zealand có niềm tự hào là đầu tuần tới, tất cả tài năng trẻ của New Zealand từ khắp nơi trên thế giới mới tập trung về chuẩn bị World Cup U-20”.

Thật vậy, quân số U-20 chiếm đông nhất là các cầu thủ đang là sinh viên tại các trường ĐH ở Mỹ, chiếm khoảng 1/2. Ngoài ra có những cầu thủ đang khoác áo các CLB mạnh của Úc…

HLV Bazeley nhận xét: “Trận ra quân đầu gặp Việt Nam là trận then chốt của chúng tôi, nếu thắng Việt Nam thì cửa đi tiếp của New Zealand rất lớn. Việt Nam là đội bóng lần đầu dự World Cup U-20 nhưng họ là đội bóng có kỹ thuật rất tốt, kỹ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật cao. Năm ngoái họ đã đánh bại chủ nhà Bahrain ở tứ kết để trở thành bốn đội mạnh nhất châu Á góp mặt tại World Cup U-20…”.

HLV Bazeley đã có những thông tin rất chính xác về đội mà họ xem là đối thủ chính, đồng thời thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đặt trọng tâm đánh bại đối thủ này và cũng xem là đối thủ chính.

HLV Bazeley cũng từng dẫn dắt U-20 New Zealand dự World Cup U-20 năm 2015 với tư cách là chủ nhà đã vào vòng 16 đội bằng tấm vé vớt và thua Colombia trong trận knock out.

Với U-20 New Zealand và U-20 Việt Nam rõ ràng đã nóng ngay từ trận khai mạc bảng.

